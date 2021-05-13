Elon Musk, ödemeyi durdurdu: Bitcoin'de yüzde 5 düşüş yaşandı

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Bitcoin ile ödemeyi durdurdu. Musk'ın 'fosil yakıtlarının hızla artan kullanımı' endişesiyle Tesla'nın Bitcoin kullanarak araç alımlarını askıya aldığını açıklamasından sonra Bitcoin'de yüzde 5'lik bir düşüş yaşandı.

Dünya gazetesinin haberine göre, Tesla'nın CEO'su Musk, Twitter'da bir anket paylaşarak Tesla'nın Dogecoin ile ödeme alıp almamasını takipçilerine sordu. Bu anket kısa sürede büyük ilgi gördü.

Do you want Tesla to accept Doge? — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2021

​Ankete katılanların yüzde 78.2'si evet yanıtı verirken Musk'tan anketin sona ermesinin ardından beklenmedik bir açıklama geldi.

Elon Musk, Tesla'nın Bitcoin ile ödeme almayı durdurduğunu duyurdu. Musk'ın mesajından sonra ilk dakikalarda Bitcoin'de yüzde 5'lik bir düşüş yaşandı. Bitcoin 51 bin 453 dolar seviyelerine kadar geriledi.

​Musk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bitcoin madenciliği için fosil yakıtların ve özellikle en kötü emisyona sahip olan kömürün hızla kullanılmasından ötürü endişe duyuyoruz. Kripto paralar birçok düzeyde iyi bir fikirdir ve önemli bir geleceğe sahiptir. Ancak bunun çevre için büyük bir maliyeti olamaz. Tesla herhangi bir Bitcoin’ini satmayacak. Ayrıca madencilik için sürdürülebilir enerjiye geçilir geçilmez, ödemeler için tekrar Bitcoin kullanmayı planlıyoruz.”

Tesla 1.5 milyor dolarlık dijital varlık aldı

2021'in ilk çeyreğinde Tesla, 1,5 milyar dolar değerinde “dijital varlık” satın aldı ve ardından 272 milyon dolar değerinde satış yaptı. Tesla’dan 26 Nisan’da yapılan bir mali dosyaya göre bitcoin satışlarından elde edilen kar, şirketin kârına 101 milyon dolarlık katkı yaptı.