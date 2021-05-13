Cumhuriyet yazarı Sağlam: Merkez Bankası üst yönetiminin sağduyuyu kaybetmeye başladığı konuşuluyor

Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile ilgili bir yazı kaleme aldı. Sağlam, "Başkan Kavcıoğlu'nun hala koltuğa alışamadığı, altında yer alan Merkez Bankası üst yönetiminin de artık sağduyuyu kaybetmeye başladığı konuşuluyor" dedi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Erdal Sağlam, piyasaların 2.5 günlük bayram tatiline girdiği sırada döviz kurlarının yüzde 1'in üzerinde yükseldiğini belirtti. Bayram sonrası için 'kontrollü açılma' kararının alınmasının beklendiğini ifade eden Sağlam, "Tam olarak normalleşmenin ne zaman başlayacağına ilişkin sağlıklı tahminler de henüz yapılamıyor" dedi.

Ekonomik gidişatı belirleyecek çok sayıda önemli riskin bulunduğunu anlatan Sağlam, "Piyasaların beklediği en önemli yönetim hataları, 'piyasaya aykırı kararların devam etmesi' olarak genelleştirilip özetlenebilir. Merkez Bankası’nın sürekli hata yapması, attığı her adımın çok daha yakın takibe alınmasına, en küçük bir işaretten bazen abartılı anlamlar çıkarılmasına bile neden olabiliyor" ifadesini kullandı.

Sağlam, son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararını açıkladığı metinde 'sıkı paranın devamı' konusundaki tüm ibareleri kaldırmasının piyasaları tedirgin ettiğini söyledi. "Merkez Bankası geçen hafta ortası yayımladığı PPK raporunda ise 'sıkı paranın devam edeceği' ibarelerini kullanınca, bankadaki yönetim zafiyetlerinin sürdüğü bir kez daha ortaya çıktı" diye yazan Sağlam, şöyle devam etti:

"Başkan Kavcıoğlu’nun hâlâ koltuğa alışamadığı, altında yer alan Merkez Bankası üst yönetiminin de artık sağduyuyu kaybetmeye başladığı konuşuluyor. Merkez Bankası üst yönetimi, piyasalarda oluşan tedirginliği azaltmak için, sıkı para vurgulamasını yapmaktan kaçınmasına karşılık, bunun yerine 'Enflasyonun üstünde reel faiz vermeye devam edeceğiz' diyerek, enflasyon yüksek seyrettiği sürece faizleri düşürmeyeceği güvencesini vermeye çalışıyor.

'Piyasalar Ağbal döneminde olduğu gibi çok daha kuvvetli mesajlar istiyor'