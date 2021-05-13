Dolar/TL 8.50 seviyesini gördü

Türk Lirası, bayram tatili nedeniyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu işlem gününün ilk bölümünde negatif ayrışma gösterdi. ABD'de beklentileri aşan enflasyonun ardından dolarda yaşanan güçlenme yerini yatay bir seyre bırakırken, dolar/TL kuru sabah saatlerinde 8.49'un üzerini test etti.
Saat 14:10 dolaylarında ise kur, 8.5030 seviyesine kadar çıktı. Böylelikle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişim sonrasında görülen seviye aşılmış oldu.
Euro/TL de yüzde 1 yükselişle 10.271 seviyesine kadar yükseldi. Dolar endeksi ise yüzde 0.2 azalışla 90.67 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi yüzde 0.3 değer kazancıyla 1.2104'ten alıcı buluyor.
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