Dolar/TL kuru, bayram tatili nedeniyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu işlem gününün ilk bölümünde 8.49'un üzerini test etti.

Türk Lirası, bayram tatili nedeniyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu işlem gününün ilk bölümünde negatif ayrışma gösterdi. ABD'de beklentileri aşan enflasyonun ardından dolarda yaşanan güçlenme yerini yatay bir seyre bırakırken, dolar/TL kuru 8.49'un üzerini test etti. Euro/TL ise 10.2629 seviyesinde.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre böylelikle kurda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişim sonrasında görülen seviye aşılmış oldu. Bloomberg Dolar Endeksi günün ilk işlemlerinde yüzde 0.1 gerileme kaydetti. Gelişen ülke para birimleri içinde Türk Lirası, Tayland bahtı ve Güney Kore wonu negatif ayrışma gösterdi.

Türkiye'nin risk primi 416 baz puandan işlem gördü.