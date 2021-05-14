Kripto para borsası Binance’e soruşturma

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'e ABD Adalet Bakanlığı ve ABD Milli Gelirler Dairesi tarafından soruşturma başlatıldı.

ABD’li yetkililer, para aklama ve vergi suçları nedeniyle soruşturmanın başlatıldığı ve bilgi toplanıldığını açıkladı.

Binance Sözcüsü Jessica Jung, şirketin yasal yükümlüklerini yerine getirdiği ve yetkililerle iletişim halinde olduklarını ifade etti.

Jung, para aklama iddiasına yönelik araştırma sürdüklerini ve uygun prensipleri oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.