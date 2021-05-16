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    Emeklilerin tercihi şehir merkezinde, müstakil ve hastaneye yakın ev

    © AP Photo / Emrah Gurel
    Ekonomi
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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202105161044513152-emeklilerin-tercihi-sehir-merkezinde-mustakil-ve-hastaneye-yakin-ev/

    Türkiye Emekliler Derneği tarafından yapılan araştırma, emeklilerin yüzde 55'inin şehir merkezinde ve müstakil konutlarda yaşama isteğini ortaya koydu.

    Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emeklilerin ekonomik ve sosyal yaşamları ile sağlık ve psikolojik durumlarını ölçmek için Türkiye Emekli Profili Araştırması'nın ikincisini yaptırdı.

    Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı Prof. Dr. Fatma Arpacı'nın başkanlığını yürüttüğü araştırmaya, Türkiye genelinde emekli 610 kadın ile 1840 erkek katıldı.

    Araştırmada, emeklilere konutlarının mülkiyet durumu ve konut tipi ayrı ayrı soruldu. İlk soruyu, emeklilerin yüzde 77'si 'ev sahibiyim', yüzde 23'ü 'kiracıyım' şeklinde cevaplarken, yüzde 44'ü 'bağımsız konutta yaşıyorum', yüzde 56'sı 'apartman dairesinde yaşıyorum' yanıtını verdi.

    Araştırmaya katılan emeklilerin yüzde 55'i uygun fırsatlar sunulursa konutundan taşınmayı düşündüğünü, yüzde 45'i düşünmediğini ifade etti. Taşınmayı düşünen emeklilerin yüzde 56'sı yeni konutunun kent merkezinde, yüzde 40'ı yaşadığı yere yakın semtlerde, yüzde 4'ü ise kentin çevresinde olmasını tercih edeceğini belirtti.

    Emeklilerin yüzde 79.6'sı konutun yeri ile ilgili tercihini hastane ve diğer sağlık kurumlarına yakın olmasını gözeterek yapacağını dile getirdi.

    Araştırmaya katılanların yüzde 55.6'sı uygun fırsatlar sunulursa müstakil konutta, yüzde 30'u apartman dairesinde, yüzde 7.6'sı tüm hizmetlerin (öğün, temizlik vb.) sağlandığı bağımsız bir konutta, yüzde 5.9'u başkalarıyla yaşayabileceği bir konutta, yüzde 0.9'u ise huzurevinde yaşamayı tercih ettiğini aktardı.

    İki emekliden biri kredi kartı kullanıyor

    Araştırma kapsamında emeklilere geçim koşullarına dair sorular da yöneltildi.

    Emeklilerin yüzde 82.7'si aylık gelirinin yeterli olmadığını beyan ederken, yüzde 17.3'ü gelirinin yeterli olduğunu ifade etti.

    Kredi kartı kullanımıyla ilgili soruya, emeklilerin yüzde 47.5'i 'kullanıyorum', yüzde 52.5'i 'kullanmıyorum' yanıtını verdi.

    Kredi kartı kullandığını söyleyen emeklilerin 56.7'si 1, yüzde 30.8'i 2, yüzde 8.9'u 3, yüzde 3.6'sı ise 4 ve daha fazla kart kullandığını belirtti.

    Araştırmaya katılan emeklilere, gelirlerinin ne kadarını gıda maddelerine harcadığı da soruldu. Emeklilerin yüzde 22.1'i aylık ortalama gelirinin dörtte birini, yüzde 46.4'ü yarısını, yüzde 18'i dörtte üçünü, yüzde 13.5'i ise tümünü gıda maddelerine harcadığı yanıtını verdi.

    Etiketler:
    Kredi kartı, Hastane, Maaş, Kira, Ev, Emekli
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