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    Piyasa uzmanından altın yorumu: Bu yaz 600 lira seviyeleri görülebilir

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    Sputnik Türkiye
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    Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarıyla ilgili yeni bir değerlendirmede bulundu. Memiş, "Bu yaz 600 lira seviyesi kimse için sürpriz olmamalı" ifadesini kullandı.

    Yılın ilk çeyreğinde değer kaybeden altın fiyatları nisan ayına hızlı başladı ve mayıs ayında yükseliş trendine girdi. Yıla 451 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatı, şubatta 397 liraya gerilerken martta 480 liraya yükseldi. Nisan ayında başlayan yukarı yönlü hareket, mayıs ayında hızlandı. Altının gramı son ralli sonrası 500 lirayı aştı.

    Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre fiyatlardaki yükselişi yorumlayan uzmanlar, yatırımcılara alım için uyarıda bulundu. Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Aşı iyimserliği, kısıtlamaların azalması, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan agresif yükselişler, altının ons fiyatının 1.920 dolar seviyesinden 1.767 dolar seviyesine gerilemesine neden oldu. Diğer yandan küresel piyasalarda yatırımcı, şirket ve kurumların emtia satarak kripto para piyasalarına geçmeleri, düşüşlerde etkili oldu" dedi.

    Yılın ilk çeyreğinde 178 tonluk çıkışların olduğunu, 85 ton altının ise satılarak kripto paralara kaydığını belirten Memiş, şunları kaydetti:

    • "Yılın ilk çeyreğinde ülkelerin altın satışları oldukça dikkat çekiciydi. 2021 yılının ilk çeyreğinden en çok altın satan ülke sıralaması şöyle: Türkiye - 31.5 ton, Filipinler - 24.9 ton, BAE - 6.7 ton. Rakamlardan da görüleceği gibi altın yılın ilk çeyreğinde talep görmedi. Ancak aşılamada ivme kaybı, vaka sayılarının artması, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinin aşağı yönlü normalleşmesi, kripto para piyasasında sert düşüşlerin görülmesi gibi nedenler, altın fiyatlarının tekrar yükselişine neden oldu."

    Yaşanan gelişmelerin ardından altının ons fiyatının 1.845 dolar, gram fiyatının ise 500 liranın üzerine çıktığını belirten Memiş, "Altın fiyatları mayıs ayına değer artışlarıyla başladı. Mayıs ayının ilk işlem gününde altın fiyatlarının yükselişini sürdürdüğünü gördük. Altının ons fiyatı 1.766 dolar seviyesinden 1.845 dolar seviyesine, altının gram fiyatı 468 lira seviyesinden 502 lira seviyesine yükseldi" diye konuştu.

    'Yükseliş sürecek'

    Altının gram fiyatının haziranda yükselişini sürdüreceğini tahmin ettiklerini dile getiren Memiş, "Mayıs ayında altının gram fiyatında 502 lira seviyesi yukarı yönlü kırılabilir. Önümüzdeki iki hafta için 492-504 lira aralığını takip ediyorum. Düşüş veya yükseliş için bu bant aralıklarının dışına çıkması gerekiyor. Altının ons fiyatında ise yükselişlerin 1.855-1.860 ve 1.860 dolar seviyesine kadar devam edeceğini tahmin ediyorum" dedi.

    Haziran ayında hem altının ons hem de gram fiyatında yeni zirveler göreceklerini öngördüğünü de sözlerine ekleyen Memiş, şu şekilde konuştu:

    • "Altının gram fiyatı, hem altının ons fiyatı hem de dolar/TL kurundan destek görerek yükseleceğini düşünüyorum. Altının ons fiyatı ise jeopolitik risklerden ve kripto para piyasasından dönen nakitler ile talep görebilir. mayıs ve haziranda hem banka altın mevduatlarında hem de düğün sezonundan dolayı fiziki tarafta fiziki altın taleplerin artacağını öngörüyorum. Mayıs ayının yarısından sonra altın, gümüş, bakır, platin, paladyum gibi değerli metallerde yükseliş trendinin süreceğini düşünüyorum."

    Haziranda altının ons fiyatının 1.960 dolar, altının gram fiyatının ise 560 liraya kadar yükselebileceğine de işaret eden Memiş, "Tabii döviz kurlarındaki gelişmelerle bu oran daha da yukarı taşınabilir. Yani bu yaz 600 lira seviyesi kimse için sürpriz olmamalı" ifadesini kullandı.

    Gümüşte 40 dolar beklentisi

    Altının yanı sıra gümüşün ons ve gram fiyatlarında da yükselişlerin daha hızlı olduğunu gördüklerini belirten Memiş, kapanma sürecinde serbest piyasalarda gümüşün ons fiyatının 27.50 dolar, gram fiyatının ise 7.50 liraya yükseldiğini, bu yıl ise gümüşün ons fiyatının 40 dolar, gram fiyatının ise 10 liraya yükselebileceğine işaret etti.

    'Gaza gelip yüksek fiyattan alım yapmasınlar'

    Elinde TL olanlara da uyarıda bulunan Memiş, "Kesinlikle geçen yıl yaptığı hatayı yapmasınlar, yani gaza gelip yüksek fiyattan alım yapmasınlar. Bir iki hafta içerisinde fiyatlar tekrardan gerileyecek. Altın, döviz, gümüş. Bunu bir fırsat olarak değerlendirsinler bir panik alımı yapmasınlar. Altının gram fiyatında destek seviyesi olarak önce 480 sonra 450 lirayı bekleyeceğiz"' dedi.

    Etiketler:
    İslam Memiş, Uyarı, Yatırım, uzman, gram altın, Altın
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