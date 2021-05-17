Tıbbi cihaz sektörü devletten ödeme bekliyor: 'Sonraki Kovid-19 dalgasında filtre krizi yaşanabilir'

Kamu alacaklarının toplamı 5 milyar TL'yi bulan tıbbi cihaz üreticilerine bayramda da ödeme yapılmadı. ORDER Yönetim Kurulu Üyesi Adem Uyanık, "Yurtdışından sipariş yağıyor ama üretim yapamıyoruz. Firmalar kapanıyor, görmezden geliniyor. Böyle giderse Türkiye’de bir sonraki Kovid dalgasında solunum filtresi krizi yaşanacak" dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği olağanüstü koşullar nedeniyle alacaklarından feragat etmesi istenilen tıbbi cihaz sektöründe ödemeler bir türlü düzene girmedi.

Dünya gazetesinden Yasemin Salih'in aktardığına göre feragat anlaşması yapan şirketler, bir miktar ödeme aldıktan sonra kalan parayla ilgili tahsilat sorunu yaşamaya devam ederken, feragati kabul etmeyenler ise 17 aydır devletten ödeme bekliyorlar. Sektörün kamu alacakları toplamı 5 milyar lirayı aştı. İlgili bakanlıkların bürokratlarıyla yapılan görüşmeler sonuç vermezken tıbbi cihaz şirketlerine önceki gün, "Bayramda ödeme yok" bilgisi geldi.

'Personel maaşları birikti, üretim durdu'

Sektör olarak ödemeler konusunda yaptıkları görüşmelerde Ramazan Bayramı öncesinde tahsilat sözü aldıklarını ancak, Maliye Bakanlığı bürokratlarından bunun gerçekleşmeyeceğine dair kesin görüş geldiğini söyleyen Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçileri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, "Herkesin kapısında icra, gecikmiş kredi, ödenmemiş personel maaşları var. Kirasını ödeyemeyen sektör hammadde borçlarını da karşılayamadığı için malzeme alamıyor. Bu durum sektörde üretimin yüzde 30-40 düşmesine neden oldu" dedi.

Sektörde 2020 sonuna oranla üretimin yüzde 30-40 düştüğünü belirten Delikanlı, şu ifadeleri kullandı: "Bunun hesabı sadece bize değil, sayın Cumhurbaşkanımıza da verilmeli. Kendisi tıbbi cihaz sektörünü stratejik alanlar arasına koydu ve yerlileşmenin geliştirilmesini istedi. Böyle mi yapılacak yerlileşme hamlesi? Sektör bitiriliyor. Hammadde aldığımız yerlere parasını ödeyemiyoruz. Bu ülkenin katma değerli üretimine balta vuruluyor."

'Tedarik kanalları tıkanmaya başladı, alacak paramız da yok'

ORDER (Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tıbbi Malzeme İmalatçıları, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi Adem Uyanık, sektörde makinelerin durduğunu ifade etti. Tıbbi cihaz sektörünün teşvik değil alacaklarının peşinde olduğunu vurgulayan Uyanık, hammadde sıkıntısına dikkat çekti. Uyanık, "Solunum filtrelerinde yer alan hortumların hammadde fiyatı tonu bin 600 dolardan 2 bin 800 dolara yükseldi. Ve piyasada malzeme yok. Tedarik kanalları tıkanmaya başladı. Alacak paramız da yok. Yurtdışından sipariş yağıyor ama üretim yapamıyoruz. Firmalar kapanıyor, görmezden geliniyor. Böyle giderse Türkiye’de bir sonraki Kovid dalgasında solunum filtresi krizi yaşanacak" ifadelerini kullandı.