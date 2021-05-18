Dört kişilik ailenin aylık beslenme harcaması açıklandı

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi'nin (Bisam) hesaplamalarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı, Mart ayındaki 2 bin 716 TL'den, Nisan ayında 2.816 TL'ye yükseldi.

Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarının farklı olduğunun altı çizilen Bisam açıklamasına göre, yetişkin bir erkeğin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 758 lira, yetişkin bir kadın için 733 lira, 15-18 yaş bir genç için 800 lira, 4-6 yaş arası bir çocuk için 524 lira olarak hesaplandı.

Bisam'ın raporunda, "Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda harcamaları için yapması gereken zorunlu tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 9 bin 739 liraya ulaşıyor" denildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Günlük harcamalarda Nisan’da en yüksek maliyet grubunu 31.75 lira ile süt ve süt ürünleri oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 17.98 liraydı. Sebze ve meyve için yapılması gereken harcama miktarı 17.74 lira, ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 5.91 liraydı. Katı yağ ve sıvı yağ ise 6.71 lira, yumurta için 1.38, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 4,32 lira harcanması gerekiyordu."

Her bir aile bireyinin sağlıklı beslenmesi için gereksinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarının da farklı olduğunun altı çizilen raporda, şöyle denildi: