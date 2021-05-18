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    İşsizlik ilk çeyrekte yüzde 12.9 oldu

    © AA / Mehmet Eser
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202105181044530091-issizlik-ilk-ceyrekte-yuzde-129-oldu/

    TÜİK'in açıkladığı verilere göre, 2021 yılı 1. çeyrekte mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 12.9 seviyesinde gerçekleşti.

    Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı 2021 yılı I. çeyreğinde bir  önceki çeyreğe göre 142 bin kişi artarak 4 milyon 118 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0.1 puanlık artış ile yüzde 12.9 seviyesinde gerçekleşti.

    Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı I.  çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 627 bin kişi artarak 27 milyon 725  bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0.8 puanlık artış ile yüzde 43.8 oldu.

    İşgücüne katılma oranı yüzde 50.3

    Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 767 bin kişi artarak 31 milyon 842 bin kişi, mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı ise 1.0 puanlık artış ile yüzde 50.3 olarak gerçekleşti.

    Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1.0 puan artarak yüzde 27.8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19.3 iken, potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 22.1 olarak gerçekleşti.

    Genç nüfusta işsizlik oranı 0.2 puan arttı

    15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 2021 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0.2  puanlık artışla yüzde 25.3, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0.9 puanlık artışla yüzde 30.6 oldu. Bu yaş grubunda mevsim etkisinden  arındırılmış işgücüne katılma oranı ise bir önceki çeyreğe göre 1.3 puan artarak yüzde 41.0 seviyesinde gerçekleşti.

    İşsiz sayısının yüzde 29.3'ünü uzun süreli işsizler oluşturdu

    Bir yıl ve daha fazla süreli işsizlerin (uzun süreli işsizler) sayısı 2021 yılı I. çeyreğinde 1 milyon 252 bin kişi oldu. İşsiz sayısının yüzde 29.3'ünü uzun süreli işsizlerden oluşuyor.

    İstihdamın yüzde 69.9'unu ücretli, maaşlı veya yevmiyeli çalışanlar, yüzde 4.6'sını işverenler, yüzde 16.7'sini kendi hesabına çalışanlar, yüzde 8.8'ini ücretsiz aile işçileri oluşturdu.

    Ne eğitimde ne istihdamda olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun oranı 2021 yılı I. çeyreğinde yüzde 24.7 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan genç nüfusun sayısı ise 2 milyon 922 bin kişi olarak gerçekleşti.

    Etiketler:
    İstihdam, genç nüfus, Ekonomi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İşsizlik, Türkiye
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