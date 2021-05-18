Plastik hurda ithalatına yasak geldi

Etilen polimer atık ithalatı 45 gün sonra durdurulacak. Ticaret Bakanlığı düzenlemesine tepki gösteren PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Gülsün, "Sektör temsilcileri ile fikir teatisi gerçekleştirilmeden hayata geçirilen polietilen hurdası ithalat yasağının ülkemiz plastik sektörünü nasıl bir çıkmaza soktuğunun bir an önce farkına varılmal" dedi.

Ticaret Bakanlığı, 'Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği’nde değişiklik yaparak 3915.10.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) etilen polimerden olan, plastik hurda ithalatını yasakladı.

Dünya gazetesinin haberine göre; Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, sektöre sorulmadan ve etki analizi yapılmadan alınan bu kararın sektörü çıkmaza sokacağı uyarısında bulundu.

31 Aralık 2020 tarihinde mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile atık ithalatında çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleniyordu. Yapılan değişiklikle, plastik hurda atık ithalatı, tebliğin 'ithalatı yasak diğer atıklar' başlıklı Ek-2/B tablosuna dahil edildi. Ancak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş 3915.10.00.00.00 GTİP’li atıkların ithali, 45 gün süreyle tebliğin eski haline göre sonuçlandırılacak.

'Sektör çıkmaza girecek'

PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, “Hiçbir etki analizi yapılmadan ve sektör temsilcileri ile fikir teatisi gerçekleştirilmeden hayata geçirilen polietilen hurdası ithalat yasağının ülkemiz plastik sektörünü nasıl bir çıkmaza soktuğunun bir an önce farkına varılmalı ve söz konusu yasak kaldırılmalı” dedi.

Öte yandan 31 Aralık’ta yayınlanan Tarım ve Orman Bakanlığı kontrolüne tabi ürünlerin ithalat denetimine ilişkin şartları düzenleyen tebliğde de değişiklik yapılarak 3825.10.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu(GTİP) ‘şehir atıkları’ başlıklı ürün de listeden çıkarıldı. Bu liste veteriner kontrolüne tabi olan hayvan ve ürünleri gösteriyordu.