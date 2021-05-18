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    Elon Musk

    8 ayda 80 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığı şikayeti: Elon Musk pozu keserek 2 milyon dolarlık para çaldılar

    © REUTERS / MIKE BLAKE
    Ekonomi
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    ABD'nin Federal Ticaret Komisyonu'na göre son 8 ayda kripto para dolandırıcılığına kurban gittiğini bildiren yaklaşık 7 bin kişi, 80 milyon dolardan fazla para kaybetti. Kripto para destekçiliğinin şampiyonu Elon Musk, aynı zamanda kripto para dolandırıcılığının en popüler malzemesi oldu.

    ABD'de tüketicileri korumakla görevli Federal Ticaret Komisyonu (FTC), kripto dolandırıcılığının Ekim 2020'den beri rekor düzeylere ulaştığını, son 8 ayda sahte yatırım tuzağına düştüğünü bildiren yaklaşık 7 bin kişinin toplam kaybının 80 milyon doları geçtiğini duyurdu. FTC, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ı taklit eden sahtekarların kripto para dolandırıcılığıyla 2 milyon dolardan fazla para çaldığını belirtti.

    Sosyal medya paylaşımına beğeni ve yorum bırakma karşılığı hediye vaat ederek kötü amaçlı yazılım bağlantısına yönlendiren dolandırıcılıklar artıştayken, bunun bir benzeri kripto paralar için kullanılıyor. 

    Geçen yıla kıyasla yüzde 1000 artış

    Bunun haberlere yansıyanların 12 katı olduğuna ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1000 artış anlamına geldiğine dikkat çeken FTC, eldeki verilerin sadece tüketici ihbarlarına dayandığını, gerçek sayının çok daha yüksek olabileceğini vurguladı. Ortalama tüketici 1900 dolar kaybettiğini bildirirken, yaşları 20-49 arasında değişen genç tüketicilerin dolandırıldıklarını ihbar etmesi olasılığı diğer gruplara kıyasla 5 kat fazla.

    BBC'nin Tesla haberi görünümü altında

    Hediye dolandırıcılığının kurbanlarından biri olan İngiliz öğretmen Julie Bushnell, BBC haberi görünümlü bir web sitesine yönlendirildiğini, sahte haberde Tesla'nın 1.5 milyar dolarlık bitcoin hisselerinin yarısını vermeyi planladığının iddia edildiğini, bundan faydalanmak için 12 bin 720 dolarlık bitcoin gönderdikten sonra dolandırıldığını anladığını anlattı.

    Sosyal Güvenlik Kurumu ya da kripto borsası gibi davranarak

    Dolayısıyla en yaygın yöntem, kripto dünyasının ünlüleri gibi gözüken düzenbazların yatırımcıları kripto paralarını kat kat çoğaltacaklarını söyleyerek kandırıp gönderilenleri cebe indirmesi. Kripto para dolandırıcıları, hükümet yetkilileri ile iş aleminin tanınmış kişiliklerini de taklit ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu gibi davranan sahtekarlara ödeme yapmak için Bitcoin ATMlerine nakit yükleyenler ya da tanınmış kripto para borsası Coinbase gibi davranan dolandırıcılara para kaybedenler var. Yatırımcılar da yatırım fırsatı sunma görünümündeki sahte websiteleri aracılığıyla kandırılıyor. İflah olmaz romantikler, sanal ortamdaki tanışmalar ve ilişkiler aracılığıyla çarpılabiliyor.

    Kripto paraların değer kazanmasıyla birlikte

    Dolandırıcılıktaki artışın tam da bitcoin ve diğer popüler kripto paraların fiyatlarının yükseldiği döneme denk gelmesi, dikkat çekici. Bitcoin, 31 Mart'ta 59 bin doların üzerinde işlem görüyordu ki, bu, 30 Eylül'deki 10 bin 710 dolarlık kapanışa göre yüzde 450 getiri anlamına geliyordu.

    Musk'ın coşkuyu vermesi eşliğinde

    Bitcoin ve dogecoin gibi kripto paraların büyük destekçisi olan, hatta kendini 'doge-baba' diye niteleyen yüksek teknoloji girişimcisi Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, şubatta 1.5 milyar dolar değerinde bitcoin aldığını bildirmişti. Musk da martta yaptığı açıklamada, Tesla'nın araç alışverişlerinde  bitcoin kabul edeceğini açıklamış, ama ardından blockchain teknolojisinde muazzam enerji harcanmasından kaynaklanan çevre kaygısı gerekçesiyle açıklamasından geri adım atmıştı. Buna rağmen diğer şirketi SpaceX, gelecek yılın ilk çeyreğinde Ay turizmi için dogecoin ile tam ödeme yapılmasını kabul edeceğini duyurdu. 

    2020'de kripto para dolandırıcıları, Twitter'ı hackleyip Musk dahil her kesimden bir dizi şöhretin hesaplarını ele geçirerek en az 121 bin dolar çalmıştı.

    Etiketler:
    SpaceX, Tesla, Dolandırıcılık, Sahtekarlık, Sahte, Taklit, Dogecoin, Bitcoin, Kripto para, ABD, FTC
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