Rusya Merkez Bankası: SWIFT'ten çıkarılma riski yok, ancak hazırlıklıyız

Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, Moskova'nın SWIFT sisteminden çıkarılması riskinin bulunmadığını, ancak böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda Rusya içi trafiği Finansal Mesajlaşma Sistemi'ne (SPFS) aktaracaklarını kaydetti.

Rusya Devlet Duması’nın Mali piyasalar Komitesi’nin çalışma grubu toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Olga Skorobogatova, "Şu anda herhangi bir risk görmüyoruz. Ancak SPFS’ye sahibiz ve çalışıyor, bir şey olması halinde, Rusya içi trafik sistemimize güvenle aktarılabilir" dedi.

Skorobogatova, Merkez Bankası'nın SWIFT'in genel merkezi ve Moskova ofisi ile doğrudan temas halinde olduğunu belirterek "Her şeyin, herhangi bir sorun olmadan düzenli olarak çalışacağını teyit ettiler" diye konuştu.

Rusya'nın SWIFT sistemi ile bağlantısının kesilmesi olasılığı, ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımların ilk dalgasının ardından 2014 yılında tartışılmaya başlanmıştı.

Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması konusunda daha önce açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, SWIFT sisteminin uluslararası özel bir kuruluş olduğunu, AB'nin bu konuda herhangi bir yetkisinin olmadığını belirtmişti.

Rusya, SWIFT bağlantısının kesilmesi durumunda Rus bankaları olası sorunlardan korumak amacıyla Aralık 2014'te kendi finansal mesajlaşma sistemini kurmuştu.