Bitcoin, nisan ayında gördüğü zirvenin yarısından fazlasını kaybetti

Nisan ayında 64 bin doları aşarak rekor kıran bitcoin’de sert düşüş bugün de devam etti. Kripto para biriminin fiyatı, gün içinde 30 bin doları gördü.

Bitcoin, dünyanın lider kripto borsası Binance’da, saat 16.13 (TSİ) itibarıyla yüzde 29 değer kaybıyla 31 bin 400 dolara kadar düştü. Son 24 saat içinde en düşük nokta tam 30 bin dolar oldu. Bu rakamlar, 25 Ocak 2021 tarihinden bu yana ilk kez görünüyor.

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin, yüzde 29.8 ucuzlayarak 30 bin 858 dolara geriledi.

Bitcoin, 14 Nisan’da 64 bin 900 dolar ile tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Böylelikle rekor gördükten sonra bu kripto paranın değeri 2.1 kat düşmüş oldu.