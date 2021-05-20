Döviz mevduatı 1.8 milyar dolar arttı

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 803 milyon dolar artış gösterdi ve 226 milyar 631 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre, 7 Mayıs haftasında yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 1 milyar 803 milyon dolar arttı ve 226 milyar 630 milyon dolara çıktı.

Vatandaşların döviz mevduatında parite etkisinden arındırılmış değişim ise 537 milyon dolar artış yönünde oldu. 7 Mayıs haftasında hem bireyler hem de tüzel kişiler döviz mevduatında 953 milyar dolarlık alımı dikkat çekti.

Dünay'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre yabancı yatırımcıların hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetlerindeki alım yönündeki tavrı ise ikinci haftada devam etti. Hisse senedi piyasasında 7 Mayıs haftasında 87.7 milyon dolar, devlet iç borçlanma senetlerinde 23.7 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi.

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet verilerine göre yabancılar, 2.4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı. Yurtdışında yerleşik kişilerin 30 Nisan itibarıyla 22 milyar 2ç3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 7 Mayıs'ta 22 milyar 182.2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yabancı yatırımcıların DİBS stoku 7 milyar 481.6 dolardan 7 milyar 440.1 milyon dolara geldi. Söz konusu dönemde yabancıların ŞBS stokları da 267 milyon dolardan 269.5 milyon dolara yükseldi. Dolayısıyla, yabancıların 3-7 Mayıs arası haftalık işlemleri 114 milyon dolar net alış olarak gerçekleşti.

Yılbaşından beri ise 07 Mayıs ile biten hafta itibarıyla hisse senedinde 1 milyar 846 milyon dolarlık satış, DİBS'te 624 milyon dolar alış ve ÖST'de ise 45 milyon dolarlık net alış olmak üzere toplamda 1 milyar 177 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

953 milyon dolarlık, dolar mevduatı arttı

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı 7 Mayıs itibariyle 1.8 dolar artarak 226 milyar 630 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası’nın parite etkisinden arındırılmış verisine göre döviz mevduatında 7 Mayıs haftasında 537 milyon dolar alım oldu. Merkez Bankası verilerine göre gerçek kişilerin toplam döviz mevduatı 1 milyar dolar artarak 141 milyar 945 milyon dolara çıktı.

Tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 803 milyon dolar artışla 84 milyar 685 milyon dolara yükseldi. Gerçek kişilerin parite etkisi arındırılmış olarak döviz mevduatı 83 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin parite etkisinden arındırılmış olarak toplam döviz mevduatı da 620 milyon dolar arttı. Hem gerçek kişilerin hem de tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı ise 953 milyon dolar yükseldi.