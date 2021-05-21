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    Türkiye Bankalar Birliği: 34.5 milyon kişinin 899 milyar lira kredi borcu var

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    Ucuz kredi verilen pandeminin ilk dönemlerindeki talep yüksek faizlere rağmen artmaya devam etti. Yılın ilk üç ayında 500 bin kişi daha bankalara borçlandı ve böylece 34.5 milyon kişi 899 milyar lira kredi borcu sahibi oldu.

    Geçen yıl bireysel kredi kullanan 1.9 milyon kişiye, bu yılın üç ayında 500 bin kişi daha eklendi.

    Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) verilerine göre Mart 2021 itibarıyla bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2.3 milyon kişi arttı. Böylece konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden oluşan bireysel kredilere borçlu kişi sayısı 34.5 milyona çıktı.

    Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre, Türkiye'de pandeminin başladığı 2020 Mart ayından 2021 Mart ayına kadar geçen bir yıllık süreçte hane halkının bankalara, finansman ve finansal kiralama şirketlerine borcu yüzde 36 artışla 899 milyar TL'ye ulaştı. TBB verilerine göre, yılın ilk üç ayında 400 bin kişi daha ihtiyaç kredisi kullandı, hacim ise 16.8 milyar lira arttı. Böylece Mart 2021 itibarıyla 28.3 milyon kişinin toplam ihtiyaç kredisi borcu 412 milyar liraya çıktı.

    'Vatandaş borcu borç ile kapatarak borç sarmalına girdi'

    Eski bir bankacı olan ekonomist Erol Taşdelen, yılın ilk çeyreğinde borçlanmanın devam ettiğine dikkat çekti. Pandemi döneminde verilen düşük faizli kredilerin destek gibi yansıtıldığını belirten Taşdelen, 2021'de artan faizlere rağmen vatandaşın mecburen borçlanmaya devam ettiğini söyledi.

    Bankalara olan bireysel kredi borçlarının 2002'de 6.3 milyar TL olduğuna işaret eden Taşdelen, Faizlerin yükselmesine rağmen ihtiyaç kredisi kullanımının devam ettiği görülüyor. 2021'nin ilk üç ayında bireysel kredi borcu 28.2 milyar TL daha artmış. 2019 sonuna göre borçlanma yüzde 45.9 arttı. Vatandaş borcu borç ile kapatarak borç sarmalına girdi” dedi.

    7 ayda 1.5 milyon kişi ilk kez kredi kartı aldı

    TBB verilerine göre kredi kartı kullananlardaki artış da dikkat çekiyor. 2020 Eylül itibarıyla ilk kez kredi kartı kullananların sayısı ortalamaların oldukça üzerinde artıyor. Verilere göre, 7 ayda 1.5 milyon kişi ilk defa bireysel kredi kartı kullanımına başladı. Böylece kredi kartı borcu olanların sayısı geçen yıl eylüle kadar 26 milyon kişi düzeyinde seyrederken, 28.2 milyona çıktı. Artan gecikme faizine rağmen Mart 2020'de 116.1 milyar lira olan kredi kart borçları bir yılda 154.4 milyar liraya ulaştı.

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    Etiketler:
    Kredi kartı limiti, Kredi kartı, Kredi borcu, Banka, Türkiye Bankalar Birliği (TBB)
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