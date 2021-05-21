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    Tüketici güveni son 2 yılın en düşüğüne geriledi

    © AFP 2021 / OZAN KOSE
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202105211044556796-tuketici-guveni-son-2-yilin-en-dusugune-geriledi/

    Tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3.6'lık düşüşle 77.3 puan seviyesinde gerçekleşti. Mart ayında 86.7 puan düzeyindeki tüketici güveni üst üste ikinci ayında da düşerek yaklaşık 10 puan gerilemiş oldu. Tüketici güveni 2019 yılı Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

    Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3.6 oranında azaldı. Tüketici Güven Endeksi bir önceki ay yüzde 7.5 düşüşle 80.2 seviyesine inmişti.

    2 yılın dibinde, son 12 yılın en kötü 2. verisi

    İki aydır gerileyen tüketici güven endeksi, nisan ve mayıs aylarında yaklaşık 10 puan gerilerken Mayıs 2019'da gördüğü 76.9 seviyesinden bu yana en düşük seviyeye çekilmiş oldu. Veriler, aynı zamanda 2009 yılından bu yana görülen en düşük ikinci tüketici güvenine işaret ediyor.

    Hanenin maddi durumu endeksi de geriledi

    Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi Nisan ayında 64.0 iken, Mayıs ayında yüzde 3.8 oranında azalarak 61.5 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan ayında 81.0 iken, Mayıs ayında yüzde 5.5 oranında azalarak 76.6 oldu.

    Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 5 düştü

    Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi Nisan ayında 82.9 iken, Mayıs ayında yüzde 4.9 oranında azalarak 78.8 olarak açıklandı.

    Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Nisan ayında 92.8 iken, Mayıs ayında yüzde 0.7 oranında azalarak 92.2 oldu.

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    Etiketler:
    Ekonomi, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Tüketici güven endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), TÜİK, tüketici
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