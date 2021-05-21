Ticaret Bakanı Muş: Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren 1 ay boyunca e-Devlet üzerinden yapılabilecek" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve koronavirüs salgını nedeniyle esnaf ile sanatkarlara verilecek hibe destek programına ilişkin açıklama yaptı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Muş, şu ifadeleri kullandı: