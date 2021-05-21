Ticaret Bakanı Muş: Esnafımıza sağlayacağımız destek için başvurular 25 Mayıs'tan itibaren yapılabilecek

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve koronavirüs salgını nedeniyle esnaf ile sanatkarlara verilecek hibe destek programına ilişkin açıklama yaptı.
Twitter üzerinden açıklama yapan Bakan Muş, şu ifadeleri kullandı:
- Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan, koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlerimize verilecek hibe destek programına ilişkin uygulama esaslarını belirledik.
- Tek seferde, iki ayrı grup halinde vereceğimiz 5.000 Türk Lirası ve 3.000 Türk Lirası hibe desteğinden 17/05/2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, esnaf ve sanatkârlar ve gerçek kişi tacirler faydalanacak.
3) Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 21, 2021
e-devlet üzerinden yapılabilecek.
Esnafımıza hayırlı olsun.. https://t.co/ao19u89jLk
- Esnafımıza yapacağımız destek başvuruları 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 1 ay boyunca e-devlet üzerinden yapılabilecek.
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