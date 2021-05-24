Çin'deki kripto madencileri operasyonlarını durduruyor

Çin'deki kripto para madencileri, açıklamalar sonrasında ülkedeki operasyonlarını durduracaklarını ya da yeni yatırım yapmayacaklarını açıkladı.

Aralarında Hashcow ve BTC.Top’un da bulunduğu kripto para madencileri, Çin hükümetinin Bitcoin madenciliğiyle ilgili yasaklamaları sonrasında ülkedeki operasyonlarını durdurdu.

Başkan Yardımcısı Liu He’nin başkanı olduğu Devlet Konseyi komitesi cuma günü yaptığı bir açıklamada finansal riskleri azaltmak için bu kararın alındığını söyledi. Konsey böylece ilk defa kripto para madenciliğini hedef almış oldu. Çin’deki işletmeler küresel kripto para madenciliğinin yüzde 70’inden sorumlu.

Bloomberg HT'nin haberine göre, kripto para Borsası Huobi, pazartesi günü Çin’deki müşterileri için madencilik ve alış-satış işlemlerini durdurduğunu açıkladı ve diğer ülkelerdeki operasyonlarına odaklanacağını söyledi.

BTC.TOP da düzenleyici riskleri öne sürerek Çin’deki faaliyetlerini durdururken kripto madencilik firması Hashcow da Bitcoin madenciliği için yeni teçhizatlar almayacağını söyledi.

Pekin merkezli Novem Arcae Technologies Yaıtım Genel Müdürü Chen Jiahe, “Kripto madenciliği çok fazla enerji tüketerek Çin’in karbon nötr hedefleriyle çelişki yaratıyor” dedi.

Bitcoin, Çin’in son finansal ödeme yasağı açıklamasının ardından gelen bu açıklamayla birlikte zirvesinden yüzde 50 gerilemiş durumda. Ether ise pazar günü son iki ayın en düşük seviyesine geriledi.