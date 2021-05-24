Hibe desteği başvuruları kimlik numarasına göre yapılacak

Ticaret Bakanlığı, esnafa yönelik hibe desteği başvurularının , e-devlet üzerindeki yoğunluğun önlenmesi amacıyla kimlik numaralarına göre yapılacağını açıkladıTicaret Bakanlığı, esnafa yönelik hibe desteği başvurularının kimlik numaralarına göre yapılacağını duyurdu.

Dünya'nın katardığına göre bakanlıktan yapılan açıklamada, hibe desteğinden 17 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecekleri hatırlatılarak, şunlar denildi:

"Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşlarımızın başvurusu kabul edilecektir. Başvurular yalnızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacaktır. Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olup 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23.59’a kadar) devam edecektir."

Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC Kimlik Numarasının son hanesine göre aşağıdaki gibi başvuru alınacaktır;