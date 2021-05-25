Bir banka daha kripto para türev ürünü çıkarıyor

Saxo Bank’ın dijital yatırım birimi Saxo Markets, Bitcoin, Ethereum ve Litecoin’i bulunduran bir yatırım servisi kurmayı hedefliyor. Böylece traderlar tek bir marj hesabından kripto alıp satabilecek.

Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, banka bir bacağı ABD Doları, Euro ve Japon Yeni diğer bacağı kripto olan işlemlerde servis sunabilecek.

Bloomberg HT'nin haberine göre, yeni servis önce Avustralya ve Singapur’daki müşteriler için hizmete girecek fakat banka diğer piyasalarda da kripto para yatırım hizmeti sunmayı planlıyor.

Goldman, Citi ve JP Morgan'dan kripto adımı

© AA Fed'den dijital para açıklaması müşterilerinin talebi üzerine kripto varlık hizmetlerine başlayacaklarını duyurmuştu.

JP Morgan bu yaza kadar müşterilerine Bitcoin fonu hizmeti sağlamayı planlarken, Goldman Sachs yatırımcılarına Bitcoin türev enstrümanları sunmaya başladı. Spot kripto para piyasasında bulunmayan kurum herhangi bir duyuru yapmadan ilgili türev enstrümanları yatırımcıların kullanımına açmıştı.

Citigroup ise müşterilere henüz kripto para ile ilgili hizmetlerin sağlanmadığını fakat finansman ve muhafazanın düşünülenler arasında olduğunu belirtmişti.

Bankanın Küresel Kur Müdürü Itay Tuchman Financial Times’a “Bizim için farklı seçenekler mevcut ve müşterilerimize en iyi nasıl hizmet edebileceğimizi değerlendiriyoruz. Bu bankanın kendi hesaplarıyla işlem yapma çabası olmayacak” demişti.