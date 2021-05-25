OİB Yönetim Kurulu Başkanı Çelik: Rusya, otomotivde en önemli dış ticaret ortaklarımızdan biri

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Rusya, otomotivde en önemli dış ticaret ortaklarımızdan ve hedeflediğimiz pazarlardan biri. Programın Rusya'ya yıllık 468 milyon dolar olan otomotiv ihracatını artırmamıza katkı sunmasını hedefliyoruz" diye konuştu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) hedef pazarlarda ihracatı artırmak üzere dijital platform üzerinden düzenlediği Otomotiv Sektörel Ticaret Heyeti programları, Rusya ile devam ediyor.

OİB, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğiyle 24-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Rusya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programı, Türkiye’den 26, Rusya’dan Kamaz ve Avtator gibi OEM firmalarını da içeren 45 firma olmak üzere toplam 71 firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek.

🇹🇷🇷🇺Rusya pazarına yönelik düzenlenen #Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti açılışı OİB Başkanımız Sn. Baran Çelik’in evsahipliğinde; @turkihracat TİM Başkanı Sn. @ismail_gulle ‘nin katılımları ile @dunya_gazetesi GYY’ni Sn. Hakan Güldağ moderatörlüğünde gerçekleştirildi. pic.twitter.com/snEl5w8dhF — oibkurumsal (@oibkurumsal) May 24, 2021

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Rusya Otomotiv Dijital Sektörel Ticaret Heyeti programının açılışı ise 24 Mayıs'ta OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ev sahipliğinde düzenlenen webinar programı ile yapıldı. Programa, TİM Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle de katıldı.

'Rusya'ya yıllık 468 milyon dolar olan otomotiv ihracatını artırmamıza katkı sunmasını hedefliyoruz'

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, pandemi döneminde sırasıyla Meksika, İngiltere, Almanya, Vietnam-Tayland ve son olarak Güney Afrika’ya otomotiv dijital sektörel ticaret heyeti düzenlediklerini hatırlattı.Çelik, şunları söyledi:

"Pandemide gerek mevcut gerekse alternatif pazarlara ihracatı artırmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Rusya, otomotivde en önemli dış ticaret ortaklarımızdan ve hedeflediğimiz pazarlardan biri. Programın Rusya'ya yıllık 468 milyon dolar olan otomotiv ihracatını artırmamıza katkı sunmasını hedefliyoruz."

Ticaret Heyeti programının açılışında, Moskova Ticaret Müşaviri Murat Haydar Öztürk ve Tirsan Kardan CEO’su Tolga Özer de katılarak bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi. Program, Rus ve Türk Firmalar arasındaki online ikili iş görüşmeleriyle dört gün boyunca sürecek.