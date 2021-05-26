En yüksek altın rezervine sahip ülkeler açıklandı, Türkiye nisanda da yerini korudu

Dünya Altın Konseyi ülkelerin altın rezervleri miktarlarını açıkladı. Türkiye, nisan ayında da en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında yerini korudu.

Dünya Altın Konseyi (WGC) en büyük altın rezervine sahip 40 ülkeyi açıkladı.

WGC'nin verilerine göre en fazla altın rezervine sahip ülkelerin ilk 10'u şu şekilde sıralandı:

1. ABD

Altın rezervi büyüklüğü: 8.133.5 ton

2. Almanya

Altın rezervi büyüklüğü: 3.362.4 ton

3. IMF

Altın rezervi büyüklüğü: 2.814 ton

4. İtalya

Altın rezervi büyüklüğü: 2.451.8 ton

5. Fransa

Altın rezervi büyüklüğü: 2.436.3 ton

6. Rusya

Altın rezervi büyüklüğü: 2.295.4 ton

7. Çin

Altın rezervi büyüklüğü:1.948.4 ton

8. İsviçre

Altın rezervi büyüklüğü: 1.040 ton

9. Japonya

Altın rezervi büyüklüğü: 846 ton

10. Hindistan

Altın rezervi büyüklüğü: 695.3 ton

11. Hollanda

Altın rezervi büyüklüğü: 612.5 ton

12. Türkiye

Altın rezervi büyüklüğü: 512.6

13. ECB

Altın rezervi büyüklüğü: 5048 ton

14. Tayvan

Altın rezervi büyüklüğü: 4236 ton

15. Kazakistan

Altın rezervi büyüklüğü: 3958 ton