En yüksek altın rezervine sahip ülkeler açıklandı, Türkiye nisanda da yerini korudu

Dünya Altın Konseyi (WGC) en büyük altın rezervine sahip 40 ülkeyi açıkladı.
WGC'nin verilerine göre en fazla altın rezervine sahip ülkelerin ilk 10'u şu şekilde sıralandı:
1. ABD
Altın rezervi büyüklüğü: 8.133.5 ton
2. Almanya
Altın rezervi büyüklüğü: 3.362.4 ton
3. IMF
Altın rezervi büyüklüğü: 2.814 ton
4. İtalya
Altın rezervi büyüklüğü: 2.451.8 ton
5. Fransa
Altın rezervi büyüklüğü: 2.436.3 ton
6. Rusya
Altın rezervi büyüklüğü: 2.295.4 ton
7. Çin
Altın rezervi büyüklüğü:1.948.4 ton
8. İsviçre
Altın rezervi büyüklüğü: 1.040 ton
9. Japonya
Altın rezervi büyüklüğü: 846 ton
10. Hindistan
Altın rezervi büyüklüğü: 695.3 ton
11. Hollanda
Altın rezervi büyüklüğü: 612.5 ton
12. Türkiye
Altın rezervi büyüklüğü: 512.6
13. ECB
Altın rezervi büyüklüğü: 5048 ton
14. Tayvan
Altın rezervi büyüklüğü: 4236 ton
15. Kazakistan
Altın rezervi büyüklüğü: 3958 ton
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