'Kripto paraların eski seviyelerine dönmesi zaman alacak'

Çin'in kripto para madenciliğine getirdiği yasağın ardından İran'ın da 4 aylık süre için kripto para madenciliğini yasaklaması piyasalarda yeni dalgalanmalara yol açtı.

600 bin dolar hedefi

Bunun yanında, Guggenheim Partners'ın baş yatırım yetkilisida piyasaları etkiledi. Minerd'in Bitcoin'de satışların sürebileceğini öngörmesi vebelirtmesi de fiyatlarda aşağı yönlü baskıyı ortaya çıkardı.

Minerd, Bitcoin'in uzun vadeli yatırım olarak elde tutulması halinde 600 bin dolar seviyesini görebileceğini de açıkladı.

Fiyatlar düşüşte

Bu sabah Bitcoin fiyatı 24 saat öncesine göre yüzde 4.03 düşüşle 37 bin 601 dolar seviyesinden işlem görüyor. Etherum fiyatı yüzde 4.39 düşüşle 2 bin 673 dolara gerilerken, XRP fiyatı da yüzde 4.38 kayıpla 0.955091 dolar seviyesinden alıcı buluyor.