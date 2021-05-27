Bakan Dönmez: Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3 yeni kuyuda petrol keşfettiklerini belirterek "Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.

"Karadeniz’deki 405 milyar m3’lük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik" ifadesini kullanan Dönmez, "Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun. Akoba-1 (Diyarbakır) - 2800 Yenişehir-1 (Diyarbakır) - 3000 Misinli-2 (Kırklareli) - 1000" dedi.

Karadeniz’deki 405 milyar m3’lük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik.



Günlük 6.800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun.



📍Akoba-1 (Diyarbakır) - 2800 🛢

📍Yenişehir-1 (Diyarbakır) - 3000 🛢

📍Misinli-2 (Kırklareli) - 1000 🛢 pic.twitter.com/qTV0zl4iKO — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) May 27, 2021

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