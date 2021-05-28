Dolar/TL güne 8.55 seviyesinde başladı

8.58'deki tarihi zirvesine yaklaşan dolar/TL, bu sabah saatlerinde 8.55'ten işlem gördü. Euro/TL için de işlemler 10.40'ın hemen altında gerçekleşti.

Piyasaların kapanışına doğru dün hareketlenen dolar/TL 8.54'e kadar yükselirken 8.58'deki tarihi seviyelerine bir adım daha yaklaştı. Dünkü yükseliş sonrası günü 8.50'nin hemen altında tamamlayan dolar/TL bu sabah saatlerinde 8.54-8.55 düzeyinde el değiştiriyor. Euro/TL ise 10.43 ile rekor tazeledi. Bu sabah saatlerinde euro/TL, dünkü kapanış seviyeleri olan 10.40'larda işlem görüyor.

Sterlin, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklenenden daha erken faiz artırımı yapacağı tahminlerinden destek bularak dolar karşısında üç ayın en yüksek seviyesini gördü; dolarda ise bugün açıklanacak enflasyon göstergelerinden PCE verisi takip ediliyor.