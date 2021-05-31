Sendikalardan kamu işçisi için yüzde 20 zam talebi

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 20 zam, diğer 6 aylar için enflasyon+yüzde 3 refah payı talep etti.

İşçi konfederasyonları, kamuda çalışan 700 bine yakın işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi için taleplerini belirledi.

Türk-İş ve Hak-İş'in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunduğu talep metninde, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesi istendi.

Sendikalar, 2021-2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 20 zam, diğer 6 aylar için enflasyon+yüzde 3 refah payı talep etti.