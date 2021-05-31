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    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

    Bakan Pakdemirli: Tarım sektörü kesintisiz 10 çeyrektir büyüyor

    © İHA / ÖMER FARUK KARATAŞ - YUNUS ÖZKAN
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202105311044627857-bakan-pakdemirli-tarim-sektoru-kesintisiz-10-ceyrektir-buyuyor/

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılın ilk çeyreğinde tarım sektörünün yüzde 7.5 büyüdüğünü ve sektördeki büyümenin kesintisiz 10 çeyrektir devam ettiğini ifade etti.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin konum itibarıyla 1.9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer aldığını aktardı.

    Türkiye'nin tarımsal alan bakımından dünyada 17. sırada yer aldığına işaret eden Pakdemirli, "Ama buna rağmen tarımsal hasıla bakımından son 10 yıldan beri Avrupa'da ve dünyada ilk sıralardayız. Bu bağlamda 2005-2019 döneminde tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 7'nci sırada bulunmaktayız" değerlendirmesinde bulundu.

    Pakdemirli, tarım sektöründeki büyümenin periyodik olarak devam ettiğini belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü: "Tarım sektörü 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7.5 büyüme kaydetti. Böylece üst üste 10 çeyrektir kesintisiz büyüdü. Tarım sektörü ekonominin lokomotifi. Büyüme hızımızdaki bu rakamların böyle sürmesi halinde tarım sektöründeki büyüme 2020'nin de üzerinde gerçekleşecek. Bu bağlamda Türk ekonomisi ise ciddi kazanımlar sağlayacak."

    Akşener / soğan üreticisi
    © Fotoğraf : İYİ Parti
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    Geçen yıl tarım sektörünün, son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştığına dikkati çeken Pakdemirli, "Tarım sektörü 2003-2020 arasındaki 18 yılın 15'inde büyüdü. 2003-2020 döneminde Türkiye'de tarımın yıllık ortalama büyümesi yüzde 2.99 olarak gerçekleşti. 2018 yılında tarım yüzde 2.1, 2019 yılında yüzde 3.7, 2020 yılında ise yüzde 4.8 büyüdü. Türkiye'de tarımın diğer sektörlere göre daha fazla büyüyor olması önemli. Bu verileri hem çiftçimize hem de bizlere moral vermesi ve yapılan işin değerini göstermesi açısından son derece önemli buluyorum" ifadelerini kullandı.

    Bakan Pakdemirli, 2020 yılında 205 ülkeye, 1982 çeşit tarımsal ürün ihraç edildiğinin altını çizerek şunları kaydetti: "Bu dönemde 20.7 milyar dolar ihracat, 15.2 milyar dolar ithalat yapıldı. Dış ticaret fazlası ise 5.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ülkemiz net ihracatçı ve dış ticaret fazlası veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hızlı karar alma mekanizması ise yakalanan başarıda önemli bir etkendir. TÜİK verilerine göre bitkisel ürünler ihracatı kapsamında ilk 4 ayda 7 milyar 624 milyon dolar, hayvansal ürünler ihracatı çerçevesinde ise 421 milyon 790 bin dolar ihracat gerçekleşti."

    Etiketler:
    ihracat, Büyüme, Tarım, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bekir Pakdemirli
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