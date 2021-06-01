Motorine 23 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam yapıldı. Ancak fiyat artışının pompa fiyatına yansımayacağı belirtildi.
EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 01/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 23 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.
Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi— EPGİS #MaskeniTak 😷 (@trepgis) May 31, 2021
01/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Motorinde 23 KRŞ/LT
Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
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