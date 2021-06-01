Küresel petrol piyasalarında meydana gelen fiyat artışları Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorine 23 kuruş zam geldi ancak fiyat artışı pompa fiyatlarına yansımayacak.

Motorinin litre fiyatına 23 kuruş zam yapıldı. Ancak fiyat artışının pompa fiyatına yansımayacağı belirtildi.

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 01/06/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 23 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.