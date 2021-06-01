Nefes Kredisi’ne başvurular bugün başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın '2021 Nefes Kredisi' için başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Maksimum 200 bin liraya kadar kullandırılacak kredinin, KOBİ’lerin nakit dengesinin sağlamlaştırılmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Reel ekonomiye can suyu olması amacıyla başlatılan Nefes Kredisi’ne başvurular bugün gerçekleştirilecek.

Nefes Kredi Paketi Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda 10 bankanın katılımı, TOBB ve Kredi Garanti Fonu işbirliği ile hayata geçiriliyor. Buna göre, cirosu 10 milyon liranın altında olan ve 2020 cirosunda 2019'a göre yüzde 25 kayıp yaşayan firmalar bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesiyle banka şubelerine başvurabilecek. Paket kapsamında maksimum 200 bin liraya kadar kullandırılacak kredi işletmelerin maaş, kira, tedarik harcamaları başta olmak işletme giderleri karşılığı kullandırılacak. Böylece dağıtılan kaynak reel ekonomiye aktarılacak.

Krediden faydalanmak isteyen işletmeler, üyelik belgesini oda-borsalara gitmeden, çevrim içi ortamda TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da edinebilecek.

Geçen yıl cirosu 1 milyon lirayı aşmayan işletmelere azami 50 bin lira

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; geçen yıl cirosu 1 milyon lirayı aşmayan işletmelere azami 50 bin lira, cirosu 1-10 milyon lira olanlar da azami 200 bin lira kredi kullanabilecek. İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkânı sağlanacak nefes kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17.5 olarak belirlendi.

Katılım sağlayacak bankalar Ziraat, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, İş, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi, Akbank, Denizbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım olarak belirlenmişti.