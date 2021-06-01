Bloomberg HT: Tüketici güveni 11 yılın en düşük seviyesinde

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Mayıs'ta 55.20 seviyesine geriledi. Böylelikle endekste Ocak 2010'dan bu yana en düşük seviye kaydedildi.

Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi, Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3.75 gerileyerek 55.20 değerini aldı.

Bu seviye Ocak 2010'dan başlayan endeksin en düşük değeri olarak kaydedildi. Endeksin detaylarına bakıldığında, tüketicinin mevcut durum algısında ve geleceğe ilişkin beklentilerinde gerileme yaşanırken, tüketim eğiliminde artış izlendi.

Pandemiye bağlı ekonomik aktivitedeki gerileme, Mayıs ayının ilk yarısında Tüketici Güveni'nde görülen gerilemenin en temel nedeni olarak öne çıktı.

Finansal piyasalar ve özellikle döviz kurlarındaki baskının devam etmesi de düşüşün diğer bir nedeni gibi göründü.

Bu çerçevede, Bloomberg HT Tüketici Beklenti Endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.90 azalarak 68.03 değerini aldı.

'Tüketim eğiliminde artış'

Diğer taraftan, içinde bulunulan dönemin dayanıklı tüketim malları ile otomobil ve konut alımı için uygunluğunu ölçmeye çalışan Bloomberg HT Tüketim Eğilimi Endeksi ise yüzde 20.53 artarak 36.75 oldu. Baz etkisiyle artış oranı yüksek olsa da endeksin seviye olarak düşük seyrettiği görüldü.