Tüpraş, Batman'da üretimi 2 ay durduracak

Tüpraş bitüm ürünlere olan talebin azalması ve stokların yükselmesi nedeniyle Batman rafinerisinde üretimi 3 Haziran-31 Temmuz tarihleri arasında durduracak.

Şirketin cuma akşamı KAP'a yaptığı açıklamaya göre Tüpraş'ın petrol işleme kapasitesinin yüzde 5'ini oluşturan rafineride üretimin durdurulması nedeniyle satışlar üzerinde ek bir etki oluşması beklenmiyor.