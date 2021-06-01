Borsada hisseleri elde tutma süresi 18 güne indi

Türkiye Sermaye Piyasası 2020 raporu, borsada yurtiçi yerleşik yatırımcıların hisseleri elde tutma süresindeki gerilemenin devam ettiğini gösterdi. 2012'de yerli yatırımcının hisseleri elde tutma süresi 40 gün iken 2020'de bu süre 18 güne indi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan Türkiye Sermaye Piyasası 2020 raporuna göre, 2020'de BIST 100 hisselerinde yurtiçi yerleşiklerin ortalama elde tutma süresi 18 güne geriledi.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, 2012'de BIST 100 hisselerinde yerli yatırımcının ortalama elde tutma süresi 40 gün iken, o dönemden bu yana elde tutma sürelerinde düzenli düşüş kaydedildi.

Rapora göre, 2019 yılında pay senetlerini ortalama elde tutma süresi yabancı yatırımcılarda 7 günlük bir artış göstermişse de pandeminin etkili olduğu 2020 yılında yatırım ortaklıkları hariç tüm şirketleri içeren BIST Tüm endeksinde yabancı yatırımcıların ortalama elde tutma süresi 66 gün gerileyerek 74 güne indi. BIST 100 için ise yabancı yatırımcının elde tutma süresi 2020'de 55 güne geriledi. 2012'de bu süre 343 gündü.