Merkez Bankası yatırımcılar ile bir araya gelecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yetkilileri 2 Haziran'da yatırımcılarla video konferans yöntemiyle bir araya gelecek.

TCMB, yerli ve yabancı kurumların temsilcileriyle saat 14:00 ve 16:30'da görüşecek. Merkez Bankası başkanlık görevinde yapılan değişikliğin ardından ilk yatırımcı toplantısı 1 Nisan'da yapılmıştı.

Toplantıda sıkı para politikası duruşunun gerekliliği, Türk lirasının itibarının korunması ve enflasyonla mücadele kararlılığı üzerinde durulmuştu.