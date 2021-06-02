Dolar/TL, 8.7795'ye yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştüğünü söylerken, "Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart. Onun için de temmuz ağustos buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından dolar/TL paritesi sert yükseldi. Saat 00.24 itibariyle 8,7795 seviyesine yükselen dolar/TL, tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Dolar/TL'nin bir önceki rekoru 8.61 seviyesiydi.