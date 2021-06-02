Prof. Dr. Korkut Boratav: Ücretler düşüyor, işsizlik geniş anlamıyla artıyor, peki tüketim artışı nasıl mümkün oldu?

Yılın ilk çeyreği için açıklanan yüzde 7’lik büyümeyi değerlendiren Prof. Dr. Korkut Boratav, öncelikle bakılması gereken rakamların 2020’nin son çeyreği ile 2021’in ilk çeyreğindeki gerçekleşmeler olduğuna dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, “2020’nin son çeyreğinde milli gelir hacim endeksine göre 513 milyar lira. 2021’nin ilk çeyreğine gelindiğinde ise 434 milyar liraya düşüyor” yorumunu yapan Boratav, şunları söyledi:

2020’nin ilk çeyreği yani 12 ay öncesi ile karşılaştırıldığında yüzde 7 artış var. Ancak Ekim-Aralık 2020 ile karşılaştırma yapıldığında ise yüzde 15 düşme görülüyor. Hesaplama ile ilgili sistemdeki bozukluklar bir yana ekonominin şu anda gerileme içerisinde olduğunu görüyoruz.

© AFP 2021 TÜİK: Ekonomi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü

Baz etkisi ile büyüme

Bu yılın ikinci çeyreğinde baz etkisinden kaynaklı önemli bir büyüme görüleceğine işaret eden Boratav, ondan sonrasının belirsiz olduğunu söyledi. Boratav, büyüme verileri değerlendirilirken dikkat çeken bir diğer konunun da ücretlerin milli gelir içerisindeki payı olduğuna işaret etti. Ücretlerin milli gelir içerisindeki payının yüzde 31’den yüzde 29’a indiğini dile getiren Boratav, şu açıklamalarda bulundu: