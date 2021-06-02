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    Ticaret Bakanı Mehmet Muş

    Ticaret Bakanı Muş: Normalleşmeyi eskiye dönüş olarak görmüyoruz, destekler sürecek

    © AA
    Ekonomi
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1723)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202106021044640824-ticaret-bakani-mus-normallesmeyi-eskiye-donus-olarak-gormuyoruz-destekler-surecek/

    Mayıs ayı ihracat verilerinin açıklandığı değerlendirme toplantısında konuşan Mehmet Muş, “Normalleşmeyi eskiye dönüş olarak görmüyoruz. Pazara giriş desteği, sanal fuar ve pazarlama destekleri, kolay ihracat ve sanal akademi ile ihracat ve ihracatçı sayısını artırmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatta yaşanan olumlu seyrin devam ettiğini, normalleşmeyle ihracatta hızlanma beklenmekle birlikte desteklerin de sürdürüleceğini söyledi.

    Mehmet Muş, Mayıs ayı ihracat verilerinin açıklandığı değerlendirme toplantısında konuştu:

    “Normalleşmeyi eskiye dönüş olarak görmüyoruz. Pazara giriş desteği, sanal fuar ve pazarlama destekleri, kolay ihracat ve sanal akademi ile ihracat ve ihracatçı sayısını artırmak için çalışmaya devam edeceğiz."

    Muş, Eximbank’ın Asya Kalkınma Bankası'ndan sağladığı 150 milyon dolar kredinin, yüzde 5’inin kadınları; Dünya Bankası garantisi ile sağlanan 120 milyon Avro kredinin en az yüzde 10’unun kadınlara, yüzde 70’inin KOBİ’lere verileceğini açıkladı.

    Mehmet Muş, pandemi sonrası döneme hazırlık yapıldığını belirterek, “Birçok tüketici alışkanlığında değişikliğin kalıcı olacağını düşünüyoruz. Yeni ürünlerden pazarlamaya kadar yenilikler olacak. Girişimcilere dönüşümde liderlik etmeye devam edeceğiz. Dünya sürdürülebilir, dijital yeşil ekonomiye geçiş aşamasındadır. Bunun gerisinde değiliz. Asya, Afrika ve Avrupa’ya yakınlığımızı daha etkin kullanmak, ayrıca Türkiye’nin tedarik gücünü sürdürmek geliştirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.

    Mehmet Muş konuşmasında, Türkiye’nin ihracat artışında en fazla Pazar payına sahip olan Avrupa’nın da etkisinin bulunduğunu kaydederken, küresel görünüme yönelik değerlendirmelerinde, son dönemdeki küresel toparlanmadaki bölgesel farklara işaret etti. Mehmet Muş, Avrupa’nın Asya bölgesinden daha yavaş toparlandığını belirtirken, Kovid-19 virüsü mutasyonu, aşı tedarik sorunları, kamu borçlarının yüksekliği ve lojistikteki sorunları risk unsuru olarak sıraladı.

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yüzde 7 seviyesindeki ilk çeyrek büyümeye net ihracat katkısının yüzde 1.1 puan olduğunu, yatırımların 2.9 puan katkı verdiğini ve toplam büyümenin yüzde 41’inin yatırımlardan kaynaklanmasının gelecek dönemi üretim ve istihdam artışı anlamına geldiğini vurguladı.

    Büyümeyi dengeli olarak niteleyen Muş, “İhracattaki ivme, cari açığın kapanması ve daha fazla üretim ve istihdama dönüşmesi açından büyük önem taşıyor. Bizler ihracata dayalı ekonomik büyüme için çalışmaya devam edeceğiz. 2021’de ekonomimizdeki yükselişe şahit olacağımıza inancımız tamdır” diye konuştu.

    TİM Başkanı Gülle: İhracat şurası hazırlıkları tamamlandı

    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de konuşmasında Türkiye İhracat Şurası için hazırlıkların tamamlandığını belirterek, Cumhurbaşkanlığı’nda yapılacak şura ile önemli kararların açıklanacağını söyledi. İsmail Gülle, TL ile dış ticaretin desteklenmesinin devam etmesi gerektiğini belirtirken, yılın ilk 5 ayı sonundaki ihracata Euro/Dolar paritesindeki Euro lehine yükselişin olumlu etki ettiğini, bunun 695 milyon dolarlık katkı olduğunu vurguladı. Gülle bu parite seviyelerinin devamını beklediklerini de vurguladı.

    Tüm zamanların ikinci en yüksek Mayıs ayı ihracatı

    Genel ticaret sistemi kapsamında, Ticaret Bakanlığı ve TİM kayıtlarından derlenen verilere göre Mayıs ayında ihracat bir önceki yıl aynı aya göre; yüzde 65.50 artarak 16 milyar 480 milyon dolar, ithalat, yüzde 54.02 artarak 20 milyar 629 milyon dolar oldu. Bu veriler ışığında mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 20.74 oranında artarak 4 milyar 149 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Ticaret Bakanı Mehmet Muş bu seviyenin tüm zamanların ikinci yüksek Mayıs ayı ihracatı olduğunu vurguladı.

    Ocak-Mayıs döneminde ise ihracat yüzde 38.35 artarak 85 milyar 220 milyon dolar, ithalat yüzde 25.25 artarak 103 milyar 496 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı yüzde 13.11 azalışla 18.3 milyar dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 82.3 düzeyinde gerçekleşti.

    Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan sektörler sırasıyla makine-teçhizat, otomotiv, demir çelik, elektronik-elektrikli cihazlar, plastik malzemelerden oluştu. TİM Başkanı İsmail Gülle, Mayıs ayındaki demir çelik ihracatının 1 milyar 333 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek demir çelik ihracatı olduğunu belirtti. ABD ve Avrupa, Türkiye’nin demir çelik ihracatına yönelik kısıtlayıcı önlemler aldığı için 2019 ve 2020’de sektör ihracatta zorluk yaşamıştı.

    Öte yandan, yine Mayıs ayı itibariyle en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, İspanya oldu.

     

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1723)
    Etiketler:
    Koronavirüs, Normalleşme, Destek, Cari açık, Dış ticaret açığı, ihracat, Mehmet Muş
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