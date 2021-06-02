ILO raporu: Pandemi yüzünden 2019'a kıyasla 108 milyon işçi daha yoksul ya da son derece yoksullar safına katıldı

Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), yoksullaşan işçilerin sayısının koronavirüs pandemisi yüzünden arttığını, pandemi döneminde çalışma saatlerinin azalması ve nitelikli işlerin kaybolması nedeniyle 100 milyondan fazla işçinin daha yoksulluğa saplandığını açıkladı.

İşçi yoksulluğunun ortadan kaldırılmasına yönelik beş yıllık ilerlemenin pandemide sıfırlandığını dile getiren ILO raporunda, 2019'a kıyasla, dünya çapında ilaveten 108 milyon işçinin daha artık yoksul ya da son derece yoksul diye sınıflandırıldığı belirtildi. Bu da onların ve ailelerin kişi başı günde 3.20 dolardan daha azıyla geçinmek zorunda oldukları anlamına geliyor.

ILO'nun her yıl yayımladığı Dünya İstihdamı ve Sosyal Görünüm raporuna göre küresel işsiz sayısı 2022'de 205 milyon olacak ki, bu sayı 2019'da 187 milyondu.

The labour market crisis created by the #COVID19 pandemic is far from over.



Employment growth will be insufficient to make up for the losses suffered until at least 2023.



Check out the new ILO WESO Trends report: https://t.co/frEhP1ktgS pic.twitter.com/CeRaO0O0gm — International Labour Organization (@ilo) June 2, 2021

Ancak gerçek durum resmi işsizlik rakamlarından çok daha kötü.

İşini kaybetmeyenlerin çoğu, çalışma saatlerinin büyük oranda azalmasıyla karşılaştı.

2020'de 2019'a kıyasla küresel çalışma saatlerinde yüzde 8.8 azalma oldu ki, bu, 225 milyon tam zamanlı işe denk geliyor.

New ILO projections highlight the danger of a #COVID19 labour market legacy of increased #inequality, rising poverty and fewer decent jobs.



➡️Check out the new ILO report: https://t.co/frEhP1ktgS https://t.co/ZCawflpLzm — International Labour Organization (@ilo) June 2, 2021

Durumun düzelmeye başlamasına karşın, küresel çalışma saatleri eski düzeyine dönmüş değil ve dünya çapında 2021 sonunda hala 100 milyon tam zamanlı işe denk gelen çalışma saati eksilmiş olacak.

Raporda pandemi yaşanmasaydı hasıl olacak duruma kıyasla bu yılın sonunda küresel çapta 75 milyon daha az istihdam ve 2022'nin sonunda hala 23 miyon daha az istihdam olacağı belirtilerek, istihdam rakamlarının pandemiden önceki düzeye en erken 2023'te dönebileceği uyarısı yapıldı.

WESO 2021 Raporu’na göre “İstihdamın yavaş toparlanması ve eşitsizliklerin artması nedeniyle, COVID-19’un derin izlerinin uzun sürmesi riski var” https://t.co/NuTBieD6Z2 — ILO Turkey (@iloankara) June 2, 2021

ILO Başkanı Guy Ryder, raporla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kovid-19, halk sağlığı krizinin yanısıra bir istihdam ve insani krizdir" dedi.

Ryder, "Makul işler yaratmak için kararlı çaba gösterilmeksizin, toplumun en yaralanabilir üyelerini desteklemeksizin ve pandeminin en sert vurduğu ekonomik sektörlerin toparlanmasını sağlamaksızın, pandeminin uzun süreli etkileri insan ve ekonomi potansiyeli kaybı ve yüksek oranda yoksulluk ve eşitsizlik şeklinde yıllarca bizimle birlikte olacaktır" uyarısında bulundu.