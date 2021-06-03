Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatır: SPIEF’ten Rusya ile ilişkilerin güçlenmesini bekliyoruz

Bugün kapılarını açan St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na (SPIEF) geniş bir heyetin içinde yer alan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve Raşid el-Hatır, Rusya’daki forumun Katar ile Rusya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için fırsat olmasını umduğunu ifade etti.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun (SPIEF) başlangıcı öncesinde Sputnik muhabirinin sorularını yanıtlayan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lulve Raşid el-Hatır, forumun Katar ile Rusya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için fırsat olmasını umduğunu söyledi.

Hatır, Katar’ın Arap dünyasındaki başlıca sorunları ve çatışmaları ile ilgili görüşlerini de dile getirdi:

Sputnik: SPIEF’e katılımından bahseder misiniz?

Hatır: Bu yıl SPIEF’e, devlet liderleri, bilim insanları, akademisyenler ve gazeteciler arasında yapıcı diyaloga açık bir kürsü olan Doha Forumu’nun CEO’su olarak katılıyorum. Doha Forumu ilk kez Rusya’da bir etkinliğe katılıyor. St. Petersburg’daki forumun ilişkilerin güçlendirilmesi için fırsat olmasını umuyorum.

Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani, “Batı Asya ve Kuzey Afrika: Barış ve Refaha Giden Yol” adlı oturuma katılacak, ayrıca ikili işbirliğini ve bölgesel sorunları görüşmek üzere Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek. Ayrıca Katar Yatırım Otoritesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak foruma katılarak, yatırım fırsatlarını ve karşılıklı işbirliğini görüşmek üzere bir dizi Rus iş adamıyla görüşmelerde bulunacak.

Sputnik: Katar Mısır ve Türkiye arasındaki yakınlaşmayı nasıl değerlendiriyor? Aynı yönde ilerlemek niyetinde misiniz?

Hatır: Katar, çatışmaları ve sorunları çözmenin yolunun samimi yapıcı diyalog ve diplomasi olduğuna tamamen ikna olmuş durumda ve bu yönün seçilmesi durumnda Katar ve sorunları barışçıl yollarla çözmeye kararlı tüm ülkeler bunu memnuniyetle karşılıyor. Mısır ile ikili ilişkilere gelince, iki ülkenin ilişkileri güçlendirme yönünde siyasi iradesi mevcut, bunu Katar Dışişleri Bakanı'nın ve bir dizi diğer üst düzey yetkilinin Mısır'a yaptığı son ziyaret ile teyit edildi. Katar olarak biz, işgal altındaki Filistin topraklarında ateşkesin sağlanmasında Mısır'ın oynadığı rolü takdir ediyoruz, kardeş Mısır ve tüm Arap devletleriyle ortak çalışmayı güçlendirmeyi umuyoruz.

Sputnik: Katar, İsrail ile ilişkileri normalleştirmede BAE ve Bahreyn örneğini izleyebilir mi?

Hatır: Filistin sorunu konusundaki tavrımız katı ve kararlıdır, bu konuda alınan uluslararası kararlar ve Arap barış girişimi ile uyumludur. Şu anda barış sürecini ilerletmede İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesinden hiçbir fayda görmüyoruz, İsrail'in Kudüs'ün Şeyh Jarrah bölgesinde, Mescid-i Aksa'ya ve Gazze Şeridi'ne karşı son zamanlarda işlediği bir dizi suç bunu kanıtlıyor.

Bu fırsatı, tüm uluslararası aktörleri, İsrail’in işgal politikalarına mali ve siyasi destek dahil olmak üzere koşulsuz desteğini ciddi bir şekilde yeniden gözden geçirme çağrısında bulunmak için kullanıyoruz, gözden geçirdikten sonra da çocukların tutuklanması, ailelerin tahliyesi, okullara ve hastanelere ateş açılması gibi ahlaksız insan hakları ihlallerine ek olarak Kudüs'ün zorla Yahudileştirilmesi ve yasadışı yerleşim politikasının devam etmesi, Gazze Şeridi'nin ablukası konusunda İsrail ile ciddi bir görüşme başlatmayı amaçlıyoruz.

Sputnik: Katar, son gerilimin ardından Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için 500 milyon dolar tahsis ettiğini açıkladı. Bu para ne zaman harcanacak? Kaynak kime aktarılacak, Batı Şeria'daki Filistin yönetimine mi, Gazze'deki Hamas hareketine mi?

Hatır: Gazze Şeridi'ne yardım sağlama mekanizması konusunda Birleşmiş Milletler (BM) ile mutabakat var ve İsrail son yıllarda buna itiraz etmedi. Bu mekanizma sayesinde Filistin topraklarındaki enerji sektörü desteklendi, ayrıca en yoksul Filistinli ailelere, aile başına ayda 100 dolar olmak üzere maddi yardım sağlandı. Bu mekanizma Filistin makamları ile koordineli olarak yürütüldü, özellikle de Gazze Şeridi'ne elektrik tedariki Filistin makamlarının kontrolünde yapılıyor. Son karara gelince, Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, Filistinli kardeşler ve aralarında BM’nin de bulunduğu belli başlı uluslararası ortaklarla koordinasyon halinde bu kaynakların Filistinlilerin ihtiyaçları için kullanılmasını garanti ediyor. Söz konusu paralar genellikle yıkılan binaların yeniden inşası için harcanacak. Gazze Şeridi'nde 5-6 ay içinde 45 bin konut binasının yenilenmesi planlanıyor.

Sputnik: ABD'nin Hamas ile doğrudan müzakerelere başlamak için imkan aradığı konuşuluyor. Buna katkıda bulunmak için Doha'ya yöneltilen herhangi bir öneri var mı? Katar'ın başkentinde böyle bir toplantı düzenleme olasılığı söz konusu mu?

Hatır: Katar, arabuluculuk çabalarının barış ve uluslararası istikrar için önemine olan inancı nedeniyle rica edildiği zaman arabuluculuğa açıktır.

Sputnik: Suudi Arabistan ile ilişkiler düzeldikten sonra Katar, Suudi Arabistan ile İran arasındaki müzakereleri, bu görüşmelerin Irak'ta yapılacağı yönündeki haberlerden sonra kabul edebilir mi? Böyle bir teklif yapıldı mı?

Hatır: Böyle bir öneride henüz bulunulmadı. Fakat biz, Körfez ülkelerinin ve genel olarak Arap ülkelerinin endişelerini dikkate alarak, bölgede barış içinde bir arada yaşama için bir uzlaşma formülüne ulaşmak için İran ile diyalogun gerekli olduğunu defalarca söylediğimiz için bu müzakereleri memnuniyetle karşılıyoruz. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da İran ile ciddi bir diyalog ihtiyacına işaret etmişti.