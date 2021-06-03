New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 25,07 puan değer kazanarak ve yüzde 0,07 değer kazanarak 34.600,38 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,14 değer kazanarak 4.208,12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 değer kazanarak 13.756,13 puana yükseldi.

Enerji hisseleri günün en çok kazandıranları oldu. Occidental Petroleum yüzde 4,1, Diamondback Energy yüzde 2,5, Marathon Oil yüzde 1,4 değer kazandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmanın tahminlerden hızlı olabileceği düşüncesi yatırımcıları riskli varlıklara yönlendirse de emtia fiyatlarındaki oynaklık, artan enflasyon endişeleri ve buna paralel para politikalarına ilişkin belirsizlikler risk iştahının güçlenmesini engelliyor.

Dün açıklanan verilere göre, ABD ve Avrupa'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerin üzerinde yükselmesi ekonomik toparlanmaya yönelik iyimserliği artırırken, aktivitede sektör ve ülke bazlı önemli ayrışmaların devam ettiği görüldü.

ABD'de imalat sanayi PMI 62,1 ile tarihi zirvesine çıkarken, ISM imalat sanayi PMI, 61,2 ile tahminleri aştı.