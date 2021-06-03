Fitch: Oynaklık Türk bankaları için baskı oluşturuyor

Fitch Ratings, salgın, yüksek faiz ve kur oynaklığından dolayı Türk bankaları için faaliyet ortamı risklerinin hala önemini koruduğunu belirtirken piyasalarda artan oynaklığın Türk bankalarının kredi profilini etkilediğini açıkladı.

Fitch Ratings, gelişen ülke bankalarını değerlendirdiği bir araştırma raporunda piyasalarda artan oynaklığın Türk bankalarının kredi profilini etkilediğini söyledi.

Bloomberg HT'nin haberine göre; salgın, yüksek faiz ve kur oynaklığından dolayı Türk bankaları için faaliyet ortamı risklerinin hala önemini koruduğunu belirten Fitch, Mart ayındaki Merkez Bankası başkan değişikliğinin politika kredibilitesini azalttığını, büyümeye karşı riskleri artırdığını ve dış finansman baskısını yükselttiğini söyledi.

Sektörün sermayesinin yeterli olduğunu ama TL’deki oynaklığa ve varlık kalitesi risklerine hassas olduğunu vurgulayan Fitch, bankaların döviz cinsinden borçlarının yüksek seviyelerde olmasının ve dolarizasyonun likidite riskleri yarattığını dile getirdi. Fitch, şu anki döviz likiditesinin yine de bankaların hassasiyetlerine karşı koruma oluşturmak için yeterli olduğunu söyledi.

Fitch: Türk bankaları için asıl risk pandemi değil

Fitch Ratings, nisan ayında salgın sonrasında bankacılık sektörü için ekonomik koşulların nasıl olacağıyla ilgili bir rapor yayımlamıştı.

Raporda Türkiye’nin makroekonomik göstergeler bakımında iyi bir performans gösterdiği belirtilirken, Türk bankaları için asıl riskin pandemi değil, dış finansman koşulları, kur oynaklığı, enflasyon ve para politikası olduğu ifade edilmişti.

Fitch’in en iyi makroekonomik göstergelere sahip gelişmiş ve gelişen ülkeler arasında seçtiği 'Fitch 20 Ekonomileri' arasında yer alan Türkiye, makroekonomik göstergelere bakıldığında Çin’den sonra en iyi performans göstermesi beklenen ülke konumunda.

Fitch’in 2019 yılındaki salgın öncesi ekonomik büyümeyi baz alarak hazırladığı GSYH toparlanma beklentisi endeksine göre, Türkiye 2021 yılında yüzde 8.55 büyüme beklentisi ile ikinci sırada yer alırken, birinci sırada yüzde 10.87 ile Çin bulunuyor. Yani, Türkiye’nin salgın öncesine göre yüzde 8.55 büyümesi bekleniyor.