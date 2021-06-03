TÜİK: Enflasyon Mayıs'ta yüzde 0.89 arttı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0.89, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3.92 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16.59, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 38.33 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14.13, yurt içi üretici fiyatları yüzde 22.24 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0.89, Yİ-ÜFE yüzde 3.92 artış kaydetti. TÜFE, Mayıs'ta geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 6.39, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.59 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 17.34, geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 38.33 artış gösterdi.

Yıllık bazda yüzde 28.39 ile ulaştırma, yüzde 21.79 ile ev eşyası ve yüzde 19.30 ile sağlık en yüksek artışın yaşandığı gruplar oldu.

Yıllık en düşük artış yüzde 2.90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5.75 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8.07 ile haberleşme ve yüzde 10,05 ile eğlence ve kültür oldu.