Küresel konut fiyatları artışında lider Türkiye

Tüm dünyada konut fiyatları Mart ayı sonu itibarıyla12 aylık sürede ortalama yüzde 7.3 artış kaydederek balon riskini yeniden gündeme getirdi. İlgili dönemde konut fiyatları en çok artan ülke ise Türkiye oldu.

Küresel fiyatlardaki artış, 2006'nın son çeyreğinden bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi. Bloomberg HT'nin haberine göre; bu durum 2008 küresel finans krizinin temelinde olan konut sektöründe ısınmaya dikkat çekti.

Konut ve ticari emlak danışmanlığı şirketi Knight Frank tarafından hazırlanan küresel konut fiyatları endeksine göre, ilgili dönemde konut fiyatları en çok artan ülke ise Türkiye oldu. Bu dönemde Türkiye'de konut fiyatlarının yüzde 32 arttığı görüldü. Türkiye'yi yüzde 22.1 artışla Yeni Zelanda, yüzde 16.6 artışla Lüksemburg izledi.

ABD'de konut fiyatları da aynı dönemde yüzde 13.2 artarak 2005'ten bu yana en hızlı artış olarak kaydedildi.

Gayrimenkul piyasalarını soğutmaya yönelik adımlar atılıyor

Pandeminin yarattığı sağlık krizine karşı ekonomilerin parasal ve mali teşviklerle desteklenmesi dünya çapında gayrimenkul patlamasına yol açtı. Balon endişeleri artarken bazı ülkeler gayrimenkul piyasalarını soğutmaya yönelik adımlar atıyor.

Yeni Zelanda gayrimenkul yatırımcıları için vergi teşviklerini geri çekti. Çin gayrimenkul geliştiricilerinden banka kredilerine kadar çeşitli alanlarda adımlar attı.

Knight Frank raporunda birçok ülkede yıl sonunda teşviklerin bitmesiyle birlikte alıcıların enerjilerinin düşük olabileceği ayrıca yeni virüs varyantları ve kesintiye uğrayan aşı kampanyalarının da fiyatlara aşağı yönlü baskı yapabileceği belirtildi.

Asya’da en büyük fiyat artışı yüzde 6.1 ile Singapur’da yaşanırken en pahalı gayrimenkul pazarı Hong Kong’da yüzde 2.1 fiyat artışı görüldü. Knight Frank endeksi 56 ülke ve bölgenin fiyatları ile elde ediliyor.

Konut fiyatlarında artış eğilimi mart ayında da devam etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan konut fiyat endeksine göre Mart'ta yıllık artış yüzde 31.98 oldu. Böylelikle 2011 yılından bu yana açıklanan endekste en yüksek yıllık artış kaydedildi. Konut fiyatlarında bir önceki aya göre artış ise yüzde 2.35 oldu. Konut fiyat endeksi aynı dönemde reel olarak yüzde 13.6 oranında artış gösterdi.

İller bazında bakıldığında yıllık en yüksek artış İzmir'de oldu. Buna göre Mart ayında İzmir'de konut fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33.9 arttı. İzmir'i yüzde 30.3 ile Ankara, yüzde 28.9 ile İstanbul izledi. Verilere göre Türkiye genelinde metrekare başına düşen ortalama fiyat 4.150.5 TL oldu. Bu rakam İstanbul'da 6.447.2 TL, İzmir'de 5.026.2 TL ve Ankara'da 3.084.5 TL olarak gerçekleşti.