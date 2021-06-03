Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası Haziran ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Haziran ayı için yüzde 14.13 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre ise Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6.39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14.13 artış gerçekleşti.

Artış oranı nasıl hesaplanıyor?

Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi (ÜFE) oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor. Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.