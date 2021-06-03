Rusya, varlık fonunda doların payını sıfıra indirecek

Rusya Finans Bakanı Anton Siluanov, ulusal varlık fonunun yapısında gidecekleri ciddi değişikliklerin sonucunda, yakın geçmişe kadar fondaki payı yarıya yakın olan doların varlığının son bulacağını belirtti.

Rusya Finans Bakanı Siluanov, St Petersburg Ekonomi Forumu’ndaki (SPIEF) açıklamalarında, "Merkez Bankası gibi biz de ulusal varlık fonuna dolar cinsinden hisse yatırımını azaltma kararı aldık. Şu an fondaki hisse yatırımlarının yüzde 35’inin dolar cinsinden, yüzde 35’inin de euro cinsinden olduğunu düşünürsek, dolar hisselerinden tamamıyla çıkma kararı verdik” dedi.

Siluanov’un aktardığı yapısal değişiklik planına göre ülkenin varlık fonunda doların payı sıfıra indirilecekken, euro’nun payı yüzden 35’ten yüzde 40’a inecek. Çin’in para birimi yuan’ın payı da yüzde 15’ten yüzde 30’a çıkarılacak. İngiliz sterlini’nin payıysa yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülecek. Japon yeni’nin payı şu anki gibi yüzde 5 oranında kalırken, altının payının yüzde 20 seviyesinde olmasına karar verildi.

Rus Finans Bakanı, söz konusu yapısal değişikliğin ‘son derece hızlı bir biçimde, bir ay içinde gerçekleşeceğini’ belirtti.

Rusya’nın elindeki dolar rezervlerinin payını düşürmesi, hükümetin ortaya koyduğu yeni bir politika değil. ABD’nin çeşitli sebepler öne sürerek uyguladığı yaptırımlar nedeniyle Rusya bir süredir ekonomisini doların etkisinden ‘arındırma’ politikası izliyor.