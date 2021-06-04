Dolar/TL kuru güne 8.70'in üzerinde başladı

ABD'den gelen istihdam verileriyle 8.70'in üzerine çıkan dolar/TL, haftanın son işlem gününe yine bu seviyelerde başladı.

ABD'den dün gelen özel sektör istihdam verisinin ardından 8.70 seviyelerinin üzerine çıkan dolar/TL, bu sabah itibarıyla 8.71-8.72 bandında işlem görüyor. Euro/TL ise 10.56 düzeyinde yatay seyrediyor.

Yurt içi piyasalarda aylık fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif kur verileri beklenirken ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi ABD'de ekonominin durumunu göstermesi açısından küresel piyasalar tarafından da yakından izlenecek. Verilerin ardından ABD Başkanı Biden'ın açıklama yapacağı bildirildi.

Dünya gazetesinin aktardığı habere göre; uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in olası Türkiye değerlendirmesi de bekleniyor.

Küresel piyasalar satışta, altın ve petrol geriledi

Asya borsaları Wall Street'in izleyerek haftanın son gününe düşüşle girdi. ABD ekonomisinde güçlenen toparlanmanın enflasyonu yükselteceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) koronavirüs desteklerini tahmin edilenden daha erken azaltmaya başlatacağı beklentileri hisse senedi piyasaları üzerinde baskı oluşturdu.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.3 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.8 düşüş kaydederken, Çin lokomotif hisseler endeksi yüzde 0.1 düşüşle açıldı.

Altın dolardaki yükseliş ve tahvil getirilerinin artmasıyla iki haftadan uzun sürede en düşük seviyesine gerilemesinin ardından dün gün içerisinde 1.855 doları görmüştü. Sonrasında 1.870 dolar sınırına doğru toparlanan spot altın bu sabah da 1.870 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Hafta başında küresel ekonominin koronavirüs salgınından toparlandığı ve talebin artacağı beklentisiyle yükselen petrol fiyatları bugün Batılı ülkeler dışında aşılama çalışmalarının yavaş ilerlediği endişeleriyle geriledi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.4 ekside 71 dolar düzeyinde.