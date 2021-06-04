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    Getir

    Getir, 7.5 milyar dolar değere ulaştı

    Getir
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202106041044657878-getir-75-milyar-dolar-degere-ulasti/

    Türkiye merkezli teslimat uygulaması Getir, yeni aldığı yatırımla 7.5 milyar dolar değere ulaştı. Şirket 26 Mart tarihinde aldığı 300 milyon dolarlık yatırımla 2.6 milyar değerindeydi. Böylece Getir, 2 ay gibi bir sürede değerini neredeyse üçe katlamış oldu.

    Koronavirüs pandemisi eve teslimat hizmetlerinde talep patlaması yarattı. 

    Türkiye'de kurulan Getir yeni aldığı yatırımla değerini katladı. Getir'den yapılan açıklamaya göre şirket son olarak 555 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldı. 

    © Fotoğraf : Twitter
    'Getir' Amsterdam'da hizmet vermeye başladı
    Şirketin değeri böylece 7.5 milyar dolara yükseldi. Şirketin mart ayında aldığı 300 milyon dolarlık yatırım da düşünüldüğünde Getir'e sadece 2021'de yaklaşık bir milyar dolar yatırım geldi. 

    Avrupa'dan sonra ABD hazırlığı

    2021 yılının ilk altı ayında toplamda 1 milyar dolara yakın yatırım alan Getir değerini 5 ayda yaklaşık 9 katına çıkardı. Şirket, bu yatırımla Türkiye ve Avrupa’daki büyümesini sürdürürken, yılın ikinci yarısında da Amerika pazarına girmeye hazırlanıyor.

    Getir, Mart ayında üçüncü yatırım turunu 300 milyon dolar ile tamamlamış ve unicorn listesine giriş yapmıştı. İki ay sonra dördüncü yatırım turunu da tamamlayan Getir, 555 milyon dolarlık yeni yatırımla 7 milyar 555 milyon dolar değerlemeye ulaştı. 

    Son yatırım turunda, mevcut fonlardan Sequoia Capital ve Tiger Global Getir’e yatırımlarını sürdürürken, Silver Lake, DisruptAD ve Mubadala Investment Company ise Getir’in yeni yatırımcılarından bazıları oldu.

    Getir
    Getir
    Getir, 300 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldı
    Getir Kurucusu Nazım Salur, "Getir’in bu değere ulaşması 10 dakikada teslimat gibi orijinal bir fikrin teknoloji ile harmanlandığında dünyada nasıl bir ilgi uyandırdığını gösteriyor. Bu aslında Türkiye’den de yeni teknolojik iş modellerinin çıkabileceğinin de göstergesi. Yeni kaynak ile hem Türkiye’deki işlerimizi daha hızlı büyütmeye hem de yeni ülkelerde bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeye devam edeceğiz" dedi.

    Yıl sonunda 6 ülkeye ulaşacak

    Şu an Türkiye, İngiltere ve Hollanda’da hizmet veren Getir, Haziran ayında da Paris ve Berlin’deki operasyonlarına başlayacak. Yılın son çeyreğinde de Amerika pazarına girmeyi hedefleyen Getir, böylelikle yıl sonuna kadar 6 ülkeye ulaşacak ve kurucusu olduğu pazarın standartlarını yeni giriş yaptığı ülkelerde de belirlemeye devam edecek.

    Etiketler:
    Dolar, değer, Yatırım, GetirBüyük, Getir
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