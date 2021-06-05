St. Petersburg'da imzalar atıldı: Rönesans, Rusya'da doğalgaz işleme tesisi inşa edecek

Türk inşaat şirketi Rönesans'ın iştiraki Renaissance Heavy Industries, Baltık Denizi kıyısındaki Ust-Luga'da Rus ve Alman şirketiyle birlikte yeni bir doğalgaz işleme tesisi inşa edecek.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na (SPIEF) katılan Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, Gazprom Başkanı Aleksey Miller'in de katılımıyla milyar dolarlık bir anlaşmaya imza attı.

Sputnik Gazprom: Türkiye'ye gaz tedarikinde artış gözlemleniyor Rusya'nın RusHimAlyans şirketi ve Alman Linde Engineering ile imzaladığı anlaşma, Ust-Luga'da kurulacak doğalgaz işleme tesisinin tüm inşaat işlerinin, ekipman tedarikinin, devreye alma işlerinin yapılmasını öngörüyor.

Tesisin gaz işleme kapasitesi 45 milyar metreküp olarak açıklanırken, inşa edilecek kompleksin içinde 13 milyon ton kapasiteli doğalgaz sıvılaştırma tesisi de kurulacak.

Gazprom'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre tesisin inşaat çalışmalarına bu ay içinde başlanması planlanıyor. Projenin yaklaşık 2 milyar dolar maliyetle gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.