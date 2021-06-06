Kayıt
20:27 07 Haziran 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    ATM'den kripto para alım satımına inceleme

    © AFP 2021
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 85
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/1044333769_70:0:2158:1174_1200x675_80_0_0_de25efb7478cfe28bb5f3dbbcd5c3c25.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202106061044667963-atmden-kripto-alim-satimina-inceleme/

    Türkiye'de kripto varlık platformları üzerinden elektronik işlem dışındaki yöntemler de rağbet görüyor. ATM ve bürodan kripto alım satımı yapılabiliyor. Türkiye'de 10 kripto ATM’si bulunuyor. Merkez Bankası raporuna göre, bu ATM’lerden yapılan işlemler konusunda inceleme başlatıldı.

    Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, Merkez Bankası’nın TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’na sunduğu 'Kripto Varlıklar Raporu'nda, Türkiye’de kripto para edinimi, kullanımı ve satışına ilişkin ilginç tespitler yer aldı.

    Yerli ve yabancı 40 kripto varlık satış platformu dışında, ATM’ler ve kripto para bürolarından da alım-satım yapılabildiği belirtilen raporda, Türkiye’de dokuzu İstanbul, biri İzmir’de olmak üzere toplam 10 kripto varlık ATM’si bulunduğu, bunların bankalar tarafından değil çeşitli üçüncü taraf şirketler tarafından işletildiği kaydedildi.

    Raporda, ATM’lerde yapılan işlemlerin 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi için inceleme başlatıldığı açıklandı.

    Raporun, 'Türkiye’de Kripto Varlıkların Edinimi, Kullanımı ve Satışı' başlıklı bölümünde, ülkedeki kripto varlık hareketliliği mercek altına alındı. Türkiye kökenli ve küresel kripto varlık alım satımı yapan 40 civarındaki platformdan, TL ile işlem yapılabildiği dile getirilen raporda, Türkiye kökenli platformlarda 6 Mayıs itibarıyla 28 milyar TL işlem hacmi gerçekleştiği, küresel platformların verilerine ulaşılamadığı için işlem hacminin bu rakamın çok çok üstünde olduğu ifade edildi.

    Günlük limit 1 milyon TL

    İlk defa kripto varlık alabilmek için öncelikle kripto varlık alım satım platformlarının birinde hesap açmak gerektiği belirtilen raporda, çoğu platformda günlük yatırma ve çekme limitinin 1 milyon TL, aylık yatırma ve çekme limitinin ise 5 milyon TL olduğu aktarıldı.

    Merkez Bankası’nın kararıyla 30 Nisan 2021’den itibaren kripto varlık alım satımında bankaların fon transferine aracılık etmesinin yasaklandığı aktarılan raporda, bu tarihten önce bankaların yanı sıra ödeme ve elektronik para  kuruluşları aracılığıyla da kripto varlık alım satım platformlarına fon transferi yapılabildiği anımsatıldı.

    Raporda, kara paranın aklanmasının önlenmesi amacıyla 1 Mayıs 2021 itibarıyla kripto platformlarına kimlik doğrulaması yapma zorunluluğu getirildiği vurgulandı.

    Etiketler:
    İzmir, İstanbul, Bitcoin, Merkez Bankası, Kripto para, ATM
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Geldiklerinde sadece 9 adet olan ve 7’si halka kuyruklu, 2’si kırmızı yakalı lemurların sayısı son doğumlarla birlikte 30’a ulaştı.
    Bursa Hayvanat Bahçesi'nde lemur sayısı 30'a yükseldi
    Karikatür
    ABD Ulusal Güvenlik Ajansı, Danimarka'nın yardımıyla Merkel'i izlemiş
    İnfografik
    Rusya’nın hayvanlar için geliştirdiği Kovid-19 aşısı Carnivac-Cov
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet