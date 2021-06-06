ATM'den kripto para alım satımına inceleme

Türkiye'de kripto varlık platformları üzerinden elektronik işlem dışındaki yöntemler de rağbet görüyor. ATM ve bürodan kripto alım satımı yapılabiliyor. Türkiye'de 10 kripto ATM’si bulunuyor. Merkez Bankası raporuna göre, bu ATM’lerden yapılan işlemler konusunda inceleme başlatıldı.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, Merkez Bankası’nın TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’na sunduğu 'Kripto Varlıklar Raporu'nda, Türkiye’de kripto para edinimi, kullanımı ve satışına ilişkin ilginç tespitler yer aldı.

Yerli ve yabancı 40 kripto varlık satış platformu dışında, ATM’ler ve kripto para bürolarından da alım-satım yapılabildiği belirtilen raporda, Türkiye’de dokuzu İstanbul, biri İzmir’de olmak üzere toplam 10 kripto varlık ATM’si bulunduğu, bunların bankalar tarafından değil çeşitli üçüncü taraf şirketler tarafından işletildiği kaydedildi.

Raporda, ATM’lerde yapılan işlemlerin 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi için inceleme başlatıldığı açıklandı.

Raporun, 'Türkiye’de Kripto Varlıkların Edinimi, Kullanımı ve Satışı' başlıklı bölümünde, ülkedeki kripto varlık hareketliliği mercek altına alındı. Türkiye kökenli ve küresel kripto varlık alım satımı yapan 40 civarındaki platformdan, TL ile işlem yapılabildiği dile getirilen raporda, Türkiye kökenli platformlarda 6 Mayıs itibarıyla 28 milyar TL işlem hacmi gerçekleştiği, küresel platformların verilerine ulaşılamadığı için işlem hacminin bu rakamın çok çok üstünde olduğu ifade edildi.

Günlük limit 1 milyon TL

İlk defa kripto varlık alabilmek için öncelikle kripto varlık alım satım platformlarının birinde hesap açmak gerektiği belirtilen raporda, çoğu platformda günlük yatırma ve çekme limitinin 1 milyon TL, aylık yatırma ve çekme limitinin ise 5 milyon TL olduğu aktarıldı.

Merkez Bankası’nın kararıyla 30 Nisan 2021’den itibaren kripto varlık alım satımında bankaların fon transferine aracılık etmesinin yasaklandığı aktarılan raporda, bu tarihten önce bankaların yanı sıra ödeme ve elektronik para kuruluşları aracılığıyla da kripto varlık alım satım platformlarına fon transferi yapılabildiği anımsatıldı.

Raporda, kara paranın aklanmasının önlenmesi amacıyla 1 Mayıs 2021 itibarıyla kripto platformlarına kimlik doğrulaması yapma zorunluluğu getirildiği vurgulandı.