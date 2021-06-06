Burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yükseköğrenim öğrencilerine haziran ayı burs ve kredi ödemelerinin bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, 6 Haziran itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını belirtti. Kasapoğlu, 6-10 Haziran tarihlerinde TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

TC kimlik numarasının sonu '0' olanlar 6 Haziran, '2' olanlar 7 Haziran, '4' olanlar 8 Haziran, '6' olanlar 9 Haziran, '8' olanlar 10 Haziran'da ödemelerini alabilecek.